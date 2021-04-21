شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 2 الحلقة 9 ..زكريا يونس يشك فى انتماء الضابط خيرت السبكى لفكر الإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكملت الحلقة التاسعة من مسلسل الاختيار 2 على قناة ON، بمشهد يجمع محمد مبروك "إياد نصار" وزوجته رشا "بشرى"، وكلام رومانسي بينهما حيث تسأله زوجته رشا حول إذا كان سيستمر في حبها بعدما تكبر في السن ليريد عليها بأنه لا يحب أحد غيرها، ويطلب منها أن تخلع الملابس السوداء التي ترتديها منذ وفاة والدها.



مسلسل الاختيار 2 الحلقة 9

يعود زكريا "كريم عبد العزيز" لمنزله ويبرر لزوجته نادية "إنجى المقدم" مقابلته لسيدة سجل رقمها على الموبايل باسم رجل بأنه عمل ولا يريد منها أن تعرف شيء عنه، ويطلب منها أن تكمل الدبلومة التي كانت تسعى لعملها، وبعد ذلك يعطى زكريا محاضرة للضباط عن الإرهاب وتفكيرهم، ويخرج الضابط خيرت السبكى "طارق صبرى" المنتمي للإخوان، ويشرح وجهة نظره ويشك زكريا فيه من كلامه.



مسلسل الاختيار 2

يجتمع التكفريون ويفكرون في تأجيل عملية اغتيال محمد مبروك بسبب التشديدات الأمنية هذه الفترة، إلا أن هارون "إسلام جمال" يؤكد أن هذه هو أفضل وقت للقيام بالعمية حتى يثيرون الخوف فى قلوب الشرطة، وذلك قبل شهرين فقط من شهادة مبروك فى قضية تخابر محمد مرسى.



التكفريون فى الحلقة 9 من الاختيار 2

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.



الضابط الإخوانى خيرت السبكى



الاختيار



الاختيار 2



الاختيار2



الضابط زكريا