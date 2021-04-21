شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى فى صورة على الموتوسيكل ويعلق ساخرا: "لسه شايل السنادات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جرت عادة النجم أحمد حلمى، على مشاركة جماهيره على مواقع التواصل الاجتماعي بصور شخصية وذكرياته من الطفولة وبعض أسرار كواليس أعماله الفنية القديمة والحديثة، ويصحبها بتعليقاته الطريفة التى تلقى أعجاب متابعيه، الذين يطالبونه بالاستمرار في التواصل معهم بهذه الذكريات الطريفة.



أحمد حلمى على إنستجرام

وشارك النجم أحمد حلمي، صورة جديدة على حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، وظهر فيها وهو يجلس على الموتوسيكل الخاص به، وعلق ساخرا: "لسه شايل السنادات"، ولقت الصورة تفاعلا كبيرا من محبي النجم احمد حلمي، والإعجاب بموتوسيكل حلمي.



احمد حلمى

وفى وقت سابق، أخرج النجم أحمد حلمي، صورا طريفة من دولاب ذكرياته، حيث شارك أحمد حلمي صورة له في طفولته على حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، وعلق ساخرا: "صديقي اللي فضل مكمل معايا لحد دلوقتي ونفسي اخسره .. كرشي العزيز حل عني بقي نفسي ادخل القميص في البنطلون".

وقبل ذلك، شاركت النجمة مني زكي لأول مرة في تطبيق "تيك توك"، بعد تدشين حسابها عليه، بفيديو طريف لها مع زوجها النجم أحمد حلمي، ظهرا به وهما يؤديان أغنية I fell good للنجم العالمي جيمس براون، ونال الفيديو إعجاب عدد كبير من متابعي الحساب علي تيك توك، حيث سجل أكثر من 222 ألف إعجاب في ساعات، وأقترب من 2 مليون مشاهدة.

وكان النجم أحمد حلمي نشر فيديو لهما عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، ظهر من خلاله وهو يجسد أحد تحديات تطبيق التيك توك الشهير، مع زوجته النجمة منى زكي، وسرعان ما خطفا الأنظار اليهما، واستقبلا الكثير من التعليقات من قبل النجوم والمشاهير على رأسهم الفنانة التونسية هند صبري، والمطربة أنغام.