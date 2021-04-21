شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل موسى الحلقة 9 ..عبير صبرى حامل بعد 20 سنة زواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل موسى الحلقة 9، اكتشاف عبير صبري - صباح - أنها حامل فى الشهور الأولى وذلك بعد 20 عامًا من الزواج من رياض الخولى - شداد، وقد اختارت عبير صبري اسم حميد على اسم شقيق شداد الذى مات حرقا بسبب محمد رمضان - موسى.

مسلسل موسى الحلقة 9

وقالت عبير صبرى، إن هذا الطفل هو عوض الله عن عمه الذي توفى بعد خناقته مع موسى، فيما قال رياض الخولى، إن هذا الولد سيكون له شأن كبير وسيجعله يتزوج من 4 نساء، لينجب كثيرا ويصبح لديه عزوة من الأبناء.

وشهد مسلسل موسى الحلقة 9 ، قيام هبة مجدى - شفيقة - بتغيير ملابسها الصعيدي وارتداء فستان أعطته لها الخواجاية الأرمنية، وذلك لتتحرك معها في كل مكان في القاهرة ورغم رفضها في البداية ارتداء ملابس غير ملابسها الصعيدية إلا أنها وافقت بعد ذلك.

قناة dmc تعرض مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان على شاشتها حصريا في الساعة 6:30 مساء خلال شهر رمضان، ويعاد الساعة 11.30 مساء و 11:00 صباحا.

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.