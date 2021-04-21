شكرا لقرائتكم خبر عن إدوارد يشوق متابعيه بدوره فى "كوفيد 25" بصور مع يوسف الشريف وإنجى علاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع طرح برومو مسلسل "كوفيد 25" بطولة النجم يوسف الشريف الذي يعرض فى النصف الثاني من شهر رمضان الجاري ابتداء من يوم 16 على قناة ON، جذبت المشاهد الأولى من إعلان المسلسل أنظار الملايين من محبي أعمال الفنان يوسف الشريف، وأفكار أعماله الجديدة التي يطل بها كل عام خلال شهر رمضان.



إدوارد من كواليس كوفيد 25

ونشر الفنان إدوارد، صورا تجمعه بالنجم يوسف الشريف وزوجته الكتابة إنجى علاء، من كواليس مسلسل "كوفيد 25"، على حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، وشوق الجماهير لدوره فى المسلسل، قائلا: "باقي أسبوع واحد انتظروني في دور جديد عليا خالص، انتظروني في كوفيد 25 مع النجم يوسف الشريف والمؤلفة المتميزة إنجي علاء وإخراج المخرج المبدع أحمد جلال".



ادوار ويوسف الشريف



إدوارد ويوسف الشريف وإنجى علاء

ويعرض مسلسل "كوفيد 25" بطولة النجم يوسف الشريف فى النصف الثانى من شهر رمضان الجاري ابتداء من يوم 16 على قناة on، بعد انتهاء عرض مسلسل "بين السما والأرض" للنجم هانى سلامة، والذى يعرض في 15 حلقة أيضاً.

"مسلسل كوفيد 25" من بطولة يوسف الشريف وأحمد صلاح حسنى، وأيتن عامر، وادوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.

وطرحت مؤخرا الصفحة الرسمية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة تامر مرسي، التريلر الرسمي لمسلسل "كوفيد 25"، المقرر عرضه يوم 16 من شهر رمضان الحالي.

ويقدم يوسف الشريف شخصية "يوتيوبر" خلال أحداث العمل الذى يحاكى تطور وباء من خلال قصة خيالية ودراما اجتماعية تجمع بين المشاهد المؤثرة والأكشن والتشويق ويتناول محاكاة تخيلية لتطور فيروس كورونا خلال السنوات المقبلة والحرب المثارة على فكرة الأبحاث العلمية واللقاحات.