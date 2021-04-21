شكرا لقرائتكم خبر عن لعبة نيوتن الحلقة 9.. منى زكى تعمل فى ماركت وعائشة بن أحمد تذهب لمنزل محمد ممدوح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توالت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل لعبة نيوتن، للنجمة منى زكى، الذى يعرض فى تمام الساعة الثامنة مساء على قناة Dmc، وشهدت ذهاب "حازم" محمد ممدوح لمقابلة "مؤنس" محمد فراج بعد وصوله إلى مصر، وتحدث معه عن "هنا" منى زكى، ووجه له الشكر على مراعاة "هنا"، وطلب "حازم" من "مؤنس" أن يوصل الشنط لزوجته "هنا" والتى تحتوى على بعض المال وجواب كتبه خصيصا لها، ووافق "مؤنس" دون أن يخبره بأن "هنا" تركت منزله والعمل فى شركته أيضا.

وانتقل المشهد إلى "هنا" منى زكى أثناء عملها فى إحدى محلات السوبر ماركت، وأصبحت تدبر أمورها من حيث المأكل والمسكن، كما أنها كانت على تواصل مع والدتها وشقيقتها التى كانت تعطيها النصائح دائما بسبب الحمل، وأخبرتهما بأنها ستعطيهما رقم هاتف "زى" آدم الشرقاوى، للطوارئ إذا حدث شىء.

انتقل المشهد بعد ذلك إلى "حازم" محمد ممدوح بعد أن بدأ عمله فى العسل مرة أخرى بمشاركة "بدر" سيد رجب، وجلست معه أمينة وسألته إن كان سيذهب إلى منزله اليوم وهو ما أكده لها، فيما حضر "بدر" وسأله عن موعد تذوقه العسل الذى يريده من زهرة "الأفيون" ليوعده بأنه بعد أسبوعين بالضبط، وانتهت الحلقة بذهاب "أمينة" عائشة بن أحمد إلى منزل "حازم" فى مفاجأة غريبة وصادمة، لتحمل الحلقة غموضا.

تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.









