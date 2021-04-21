شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 9.. رجال سيد رجب يمنعون عائشة بن أحمد من مغادرة المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل لعبة نيوتن، للنجمة منى زكى، الذى يعرض فى تمام الساعة الثامنة مساء على قناة Dmc، منع رجال "بدر" سيد رجب خروج "أمينة" عائشة بن أحمد بالسيارة من المنزل بناء على أوامره، وعادت لدخول المنزل مرة أخرى، وكان "حازم" محمد ممدوح جالسا وسألته عن رأيه فى "بدر" ليصفه بعدة صفات حسنة ولكنها تسخر من حديثه وأخبرته بأنها لا ترى ذلك رغم أنها تعيش معه منذ 3 سنوات.

وحضر "بدر" أثناء جلوسهما واصطحب "حازم" معه" وتحدث معه بخصوص "أمينة"، مؤكدا له أنها شىء نادر لم يتلوث أبدا كما أخبره بأنه تركها بنت بنوت كما هى، فيما أعرب "حازم" عن قلقه الشديد من مشروع أن يرعى النحل على "الأفيون" ولكن "بدر" أقنعه وطمأنه بأنه لن يحدث شىء وأعطاه دفتر الشيكات الذى وعده به.

وتحدثت "أمينة" عائشة بن أحمد مع "حازم محمد ممدوح عن المكالمة السيئة التى تحدث فيها مع زوجته "هنا" منى زكى، أخبرته بأنه تحدث معها بطريقة تجعلها تتركه، وطلبت منه أن يكلمها ولكنه أخبرها بأنها قامت بحظره على "فيس بوك" وأغلقت هاتفها.

تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.