شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 2 الحلقة 9 .. زكريا يصل لمعلومات عن تكفيرى يخطط لقتل ضابط شرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة التاسعة من مسلسل الاختيار 2، على قناة ON، بوجود الضابط محمد مبروك "إياد نصار" فى المسجد مع ابنه وحديث يدور بينهما، وفى نفس الوقت يراقبة اثنين من العناصر التكفيرية هما هارون "إسلام جمال" وأبو عبيدة اللذين يزعمان أن صلاته ما هى إلا أداء ظاهريا وأنه يستحق القتل.



الاختيار 2 الحلقة 9

المشهد في منزل يوسف - أحمد مكى- ويجهز نفسه في وجود عمه عادل "أحمد حلاوة" للذهاب إلى منزل "عاليا" ليتقدم لها ويقرأ الفاتحة ويصطحب معه والده الرفاعى "هادى الجيار"، ثم ينتقل المشهد لمنزل زكريا يونس "كريم عبد العزيز" ومعه زوجته نادية "أنجى المقدم، ويأتيه مكالمة مفاجئة ليدخل غفرته ويتكلم مع سيدة وتطلب منه مقابلتها بعد نص ساعة.



مسلسل الاختيار 2 الحلقة 9

تسمع زوجته "نادية" المكالمة وتسأله من التي سيقابلها يخبرها بأنه شغل وسيوضح لها كل الأمور بعد عودته، يقابل زكريا السيدة وهى سهر الصايغ التى طلب منها معلومات عن شقيقها الذى يشارك في حرق المحلات وعمليات التخريب لتخبره بأن شقيقها تعرف على بعض الأشخاص المتطرفين ويستعد للسفر إلى سيناء والعودة لقتل ضباط الشرطة وتعطيه بعض المعلومات عنه.



الاختيار 2

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.



سهر الصايغ



الاختيار 2 الحلقة 9



كريم عبد العزيز