شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل موسى الحلقة 9 .. وفاة والدة محمد رمضان وتدبير حادث سرقة ضده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل موسى الحلقة 9 ، وفاة حنفية - عارفة عبد الرسول، وذلك رغم نجاتها من الأفعى التى كانت تقترب منها فى نهاية الحلقة 8. وشهدت الحلقة عودة موسى - محمد رمضان - للعمل مع الخواجة مرة أخرى، إلا أن رامي وحيد - فخر - رتب مع غالي مسئول العمال لدى الخواجة بتدبير حادث سرقة واتهام موسى بسرقة جنيه من فخر، وقام غالى بتخدير موسى ودفنه فى الرمل إلا أن ابنة الخواجة أنقذته ليجرى مسرعا إلى الأجزخانة ليشترى الدواء لوالدته، إلا أنه يجدها قد فارقت الحياة قبل أن يصل إليها.

قناة dmc تعرض مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان على شاشتها حصريا في الساعة 6:30 مساء خلال شهر رمضان، ويعاد الساعة 11.30 مساء و 11:00 صباحا.

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.