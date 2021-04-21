شكرا لقرائتكم خبر عن لعبة نيوتن الحلقة 9 .. منى زكى فى الشارع وفراج يهدد "زى" بعد رفعه سلاح أبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل لعبة نيوتن، للنجمة منى زكى، الذى يعرض فى تمام الساعة الثامنة مساء على قناة Dmc، باعتراف "مؤنس" محمد فراج لـ "هنا" منى زكى بحبه لها، وهو الأمر الذى دفعها بمغادرة منزله الذى كان يستضيفها فيه بصحبة زوجته، وبحكم أنها ليس لها مكان تقيم فيه فاتخذت من مقعد بالشارع مكانًا للنوم.

وأبلغت "هنا" منى زكى "سارة" زوجة "مؤنس" محمد فراج بأنها تركت المنزل وستترك الوظيفة عند "مؤنس" أيضا بحجة أن مكان الوظيفة بعيد عن مسكنها الجديد، وهو ما أبلغته لزوجها "مؤنس" الذى طلب منها أن تحضر شنطته لسفره إلى مصر.

وذهب "مؤنس" إلى منزل "زى"، لبحثه عن "هنا" منى زكى، وحاول أن يعرف منه عن عدد المرات التى قابلها فيها مؤخرا، ولكن "زى" لم يفيده بشئ، ونشبت مشادة بينهما على باب منزله وبعد دخوله قام "مؤنس" بملاحقته داخل المنزل بحثا عن "هنا"، وقام "زى" برفع "سلاح أبيض" فى وجهه، الأمر الذى جعل "مؤنس" يهدده بأنه إذا قابلها مرة أخرى لن يحصل على الجنسية ولن يسمح له بالتواجد فى أمريكا مرة أخرى.

تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.