شكرا لقرائتكم خبر عن تارا عماد تنشر صورا جديدة من كواليس مسلسل موسى بفستان الزفاف والجلباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة تارا عماد، صورا جديدة على حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام" من كواليس تصوير مسلسل "موسى" مع النجم محمد رمضان، وظهرت تارا فى الصور خلال خضوعها لبعض أعمال المكياج لأداء شخصية نجاة حبيبة موسى، وعلقت قائلة: "مقتطفات كواليس مسلسل ملحمة موسى رمضان 2021".



تارا عماد على إنستجرام

وشهد مسلسل موسى الحلقة 7، غرق قرية موسى (محمد رمضان) بسبب السيول، فقد تسببت في تدمير القرية وفي مصرع نجاة (تارا عماد) – حبيبة موسى، الذي حاول إنقاذها ووضعها على سطح أحد المنازل، وذهب لإنقاذ والدته "عارفة عبد الرسول" – حنفية، وعندما عاد مرة أخرى لها وجدها قد فارقت الحياة.



تارا عماد



تارا عماد فى المسلسل

كما شهدت الحلقة 7 من مسلسل موسى، قيام منذر رياحنة بإعلام شفيقة (هبة مجدي) أن شقيقها موسى قُتل من قِبَل الإنجليز، وهو ما أدخلها في نوبة من الصراخ والبكاء، خاصة أنها لا تعرف مصيرها، بعدما فقدت شقيقها، واكتشف أن منذر رياحنة يحاول الإيقاع بها.



من الكواليس



تارا عماد فى الكواليس

وكانت أحداث مسلسل موسى قد شهدت قيام محمد رمضان، بطل المسلسل، بتفجير معسكر الإنجليز وسرقة محتوياته قبل تصفية عناصر المعسكر، وهو ما دفع السير جون (نجيب بلحسن) للاتفاق مع شداد (رياض الخولي) للإيقاع به، مستغلا نجاة (تارا عماد) ابنة العمدة، والتي يحبها موسى، حيث قاموا بعمل كمين أثناء مقابلة جمعتهما سويا، واعتقد الإنجليز أنهم قتلوا موسى، وأرسلوا جثته إلى حنفية (عارفة عبد الرسول) والدة موسى، للتأكد من جثته المشوهة أنه ابنها، وتقيم جنازة له ولكن المفاجأة هي أن موسى ما زال على قيد الحياة، وحضر جنازته وقام بتعزية والدته أيضا.



صور تارا عماد



تارا فى الكواليس



تارا عماد فى احد المشاهد