شكرا لقرائتكم خبر عن نسل الأغراب يتصدر تويتر بعد معركة أمير كرارة مع وأحمد السقا والغجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بآلاف التغريدات تصدر هاشتاج مسلسل نسل الأغراب قائمة الأكثر تداولا في مصر، عقب أحداث الحلقة التاسعة على قناة ON، والتى شهدت هجوما من غفران "أمير كرارة" ورجاله على عساف "أحمد السقا" والغجر، حيث تصدر النجمان كرارة والسقا التريند.





وأشاد مغردو موقع تويتر بمشهد المعركة بين غفران "أمير كرارة" ورجاله على عساف "أحمد السقا" والغجر، حيث كتب أحد المغردين: "أنا عايزة أعرف مشهد العركة بين عساف وغفران أتصور فى كام ساعة وإزاى كل مشهد لكل ممثل لوحده طالع بالصورة دى حرب دوشة وكله بيضرب في بعضه بس طالع رايق"، وغرد آخر: "كل الشكر لهذا الرجل العبقرى أفضل مخرج ومؤلف عربي بلا منازع محمد سامي فعلا عبقري الفن".

وكتب آخر عن دور أحمد السقا: "أحمد السقا بحس إنه مش محتاج مجهود عشان يقنعك بأى دور بيعمله، قادر يخليك تحس إنه مش بيمثل رغم تنوع وتعدد أدواره، ممثل تقيل أوي يا جماعة"، وعلق آخر: "لو اتكلمت ووصفت وحكيت وغنيت مش هوصف إبهار نسل الأغراب من تمثيل روعة لموسيقى تصويرية أسطورية لإخراج لكادرات تصوير مبهرة وصورة غنية مشبعة للمشاهد بجد تحياتى للكاست كله".

وكانت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل نسل الأغراب على قناة ON بدأت بهجوم من غفران "أمير كرارة" ورجاله على عساف "أحمد السقا" والغجر، فى مشهد مخيف من إطلاق واشعال النيران وسقوط قتلى من الطرفين، وخلال المعركة تحول نميرى "محمد جمعة" ليكون بظهر أخيه عساف، وأصيب سليم "أحمد داش" فى زراعه وبعدها أمر غفران رجاله بترك المكان والعودة إلى السرايا.

"نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى.