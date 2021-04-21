شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة عبيد لـ تليفزيون الخليج 365: حصلت على اللقاح الصينى المضاد لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة نبيلة عبيد، خلال لقائها مع الزميل على الكشوطى على تليفزيون الخليج 365، إنها حصلت اليوم الأربعاء على الجرعة الثانية من اللقاح الصينى المضاد لفيروس كورونا، وبذلك تكون حصلت على الجرعتين التى حددتهما وزارة الصحة المصرية.

وأضافت نبيلة عبيد أنها كانت تظن أنه سيكون هناك أعراض للقاح ولكنها لم تشعر بشىء على الإطلاق، وأنها لم تسأل عن نوع اللقاح قبل حصولها عليه، مؤكدة أنها مطمئنة وواثقة فى نوع اللقاح الذى تحدده وزارة الصحة المصرية.

وأكدت نبيلة عبيد ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، خاصة فى شهر رمضان الكريم وعلى ضرورة الحصول على اللقاح، موضحة أنها محبوسة فى المنزل بسبب الفيروس والحصول على اللقاح سيعطيها مزيدا من الحرية فى التنقل وربما السفر.

يذكر أن نبيلة عبيد واحدة من أهم نجمات السينما وشاركت فى عدد من الأفلام مأخوذة عن روايات الكاتب إحسان عبد القدوس وحققت بها نجاحاً كبيراً فى فترة الثمانينيات، إذ قدمت أفلام "الراقصة والسياسى"، "الراقصة والطبال"، "انتحار صاحب الشقة"، "أيام فى الحلال"، "أرجوك أعطنى هذا الدواء"، "العذراء والشعر الأبيض"، "وسقطت فى بحر العسل"، "ولا يزال التحقيق مستمرا".

وفى التسعينيات استمرت نبيلة عبيد فى نجوميتها وقدمت أفلاما من أهم الأعمال فى مشوارها أيضاً أبرزها "كشف المستور"، "فضيحة سميحة بدران"، "توت توت"، "المرأة والساطور"، "هدى ومعالى الوزير"، "الغرقانة"، "سمارة الأمير"، "قصاقيص" العشاق"، وكان آخر أفلامها "مفيش غير كدا" الذى قدمته عام 2006 مع المخرج خالد الحجر.