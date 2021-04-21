شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل نسل الأغراب الحلقة 9 .. غفران ينكر هجومه على الغجر ويتشاجر مع علي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 9 من مسلسل نسل الأغراب، على المذاع قناة ON، ذهاب علي "دياب" إلى غفران "أمير كرارة" في منزله لمواجهته بالهجوم على عساف "أحمد السقا" والغجر، إلا أن غفران ينكر معرفته بهذا الهجوم، لينفعل علي ويدخل في مشادة مع غفران إلا أن جليلة "مى عمر" تفض بينهما وتطلب منهما عدم أذية أحد منهما.



نسل الاغراب الحلقة 9

ويشهد المشهد دخول الضابط أحمد "أحمد ماجد" عليهم، ويبلغ علي بأن هناك 10 أشخاص ذهبوا إلى قسم الشرطة واعترفوا أنهم الذين هجموا على الغجر، وبعد التحقيق معهم اعترفوا بأنهم قاموا بذلك من أجل طرد الغجر من البلد لعدم رغبتهم في تواجدهم بالمكان، أما والدة بكرى تعنفه على معاداة غفران ووضع يده في يد عساف الذى خطف خالته، وتدخل دهب "نجلاء بدر" لتعنيف بكرى أيضاً ولكنه يصفعها على وجهها.



أحمد السقا فى نسل الاغراب

تستنجد الغزية دهب بعساف، وتذهب إلى منزله وتتظاهر بالبكاء وتطلب منه حمايتها من بكرى الذى ضربها، وأنها تريد أن تقيم في منزل عساف من أجل الحماية، لتغضب فاطمة "ريم سامى" من ذلك وترى أن دهب تكذب وتتظاهر بالضعف، إلا أن عساف يأمر مسعد "أحمد فهيم" بتجهيز لها غرفة في السرايا.



نجلاء بدر فى نسل الاغراب

يعرض مسلسل "نسل الأغراب" على قناة ON الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة الساعة 10.15 صباحاً و3.30 عصراً.

"نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى.



مسلسل نسل الاغراب 9



نسل الاغراب الحلقة 9



نسل الاغراب



غفران الغريب



غفران وجليلة