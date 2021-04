لماذا تحتفل الملكة "إليزابيث" بيوم ميلادها مرتين فى العام؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 21 أبريل 2021 10:47 مساءً - يصادف اليوم الملكة إليزابيث عيد ميلادها الـ95 لكنه سيكون يوم ميلاد ملئياً بالحزن بسبب إفتقادها زوجها الأمير فيليب. وسيكون إحتفالها الخاص بدون زوجها الحبيب لأول مرة منذ أكثر من 70 عامًا.

وبحسب موقع "ميرور" ستقضي الملكة يومها على انفراد ، وتستمتع بالغداء مع عدد قليل من أفراد عائلتها.

يوم ميلاد الملكة الحقيقي والرسمي

لكن في حين أن اليوم هو يوم ميلاد الملكة الحقيقي ، إلا أن لديها يوم ميلاد آخر في وقت لاحق من شهر يونيو وهو يوم ميلادها الرسمي. ويعود الإحتفال بيوم الميلاد مرتين في العام لتقليد تم تقديمه منذ 250 عامًا وما زال قائماً بقوة ، لكن لماذا؟؟

السبب وراء الإحتفال بعيد الميلاد مرة أخرى في نفس العام

ويرجع السبب في الإحتفال بعيد ميلاد ملوك بريطانيا مرتين في العام بسبب الطقس.

فمنذ عام 1748 ، كان الملوك والملكات يحتفلون بيوم ميلادهم باستعراض القوات الملونة " Trooping the Colour parade" لكن الملك "إدوارد السابع" ، الذي حكم من عام 1901 إلى عام 1910 ، وُلد في نوفمبر. ومن الواضح أنه ليس أفضل وقت في السنة لاحتفال ضخم في الهواء الطلق. لذا ، قام بنقل Trooping of the Colour إلى مايو أو يونيو لأنه في هذا الوقت من العام يكون الطقس لطيفًا وفرصة أقل لكون الجو باردًا فى اليوم الكبير.

لم يحتفل الملك "جورج الخامس" - بعد إدوارد السابع – مرتين في العام فقد احتفل بعيد ميلاده في يونيو لأنه نفس الشهر الذي وُلد فيه، لكن والد الملكة "جورج السادس" ، الذي كان عيد ميلاده في ديسمبر ، أعاد تقديم تقليد يوم الميلاد الرسمي، والذي واصلت عليه الملكة "إليزابيث الثانية".

تاريخ الإحتفال الرسمي Trooping of the Colour

لا يوجد تاريخ محدد ليوم ميلاد الملكة الرسمي ، وبدلاً من ذلك يتم عقده عادةً في يوم السبت الثاني من شهر يونيو. بينما اعتاد "جورج السادس" أن يفعل ذلك في الخميس الثاني من الشهر ، لكن الملكة غيرته إلى عطلة نهاية الأسبوع للراحة.

ما هو عرض Trooping the Colour؟؟

يعتبر Trooping the Colour من المعالم البارزة في التقويم الملكي، وهو عرض عسكري يعود تاريخه إلى القرن السابع عشر. يشهد الإحتفال أكثر من 1400 جندي و 200 حصان و 400 موسيقِي لتقديم عروض للملكة.

وتُعد أكثر اللحظات شهرة في الاحتفال السنوي هي عندما تجتمع العائلة المالكة بأكملها في شرفة قصر باكنجهام للتلويح للمهنئين. ومع ذلك ، فقد تم إلغاؤه العام الماضى بسبب جائحة كوفيد ، ولن يُقام أيضًا فى شهر يونيو القادم.