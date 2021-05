أنجلينا جولي تكشف سر قلة أدوارها في السينما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي أن السبب وراء قلة أعمالها مؤخرًا هو تغيير وضعها الاجتماعي وتركيزها على أسرتها في المقام الأول.

ووفقًا لمجلة "بيبول" الأمريكية، قالت الممثلة إنها تركز حاليًا على أدوار قليلة في مجال التمثيل، وإنها تركت عالم الإخراج حتى إشعار آخر.





وأضافت أن آخر أعمالها الإخراجية كان فيلم First They Killed My Father (قتلوا أبي أولًا)، والذي صدر عام 2017.

وذكرت "جولي" أنها تحب الإخراج ولكنها حظيت بتغيير في وضعها العائلي جعل من المستحيل استكمال عملها كمخرجة على مدار الأعوام الأخيرة.

وتابعت: "أنا بحاجة للتركيز على الوظائف القصيرة كي أتواجد في المنزل أكثر مع أبنائي، لذلك قررت القيام بأدوار فنية محدودة.. هذه هي حقيقة الأمر".





وأوضحت المجلة أن "جولي" تخوض معركة انفصال شرسة مع زوجها السابق براد بيت منذ عام 2016، يتصارعان فيها على حضانة أبنائهما الستة.

وتنتظر أنجلينا حاليًا طرح أحدث أعمالها، فيلم Those Who Wish Me Dead (أولئك الذين يتمنون لي الموت)، الذي يصدر شهر مايو/أيار المقبل، ويتناول قصة مراهق شهد على جريمة قتل تطارده عصابة إجرامية.