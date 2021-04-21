شكرا لقرائتكم خبر عن أحسن أب الحلقة 9.. على ربيع يحتفل بعيد ميلاد هاجر أحمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل أحسن أب الذى يذاع على قناة الحياة عددا من الأحداث، منها توصل الفنان أحمد فتحى الذى يؤدى دور الكوتش لخيط يوصله للطفل زيكا بعد تهريبه من معسكر التسول مع الفنان على ربيع والاشتراك فى مسابقة أحسن أب، وطبع الكوتش صورة ربيع واتفق مع الأطفال المتسولين على البحث عن ربيع فى كل الأماكن.

وبدأت اختبارات الرسم فى مسابقة أحس أب، وقام كل طفل برسم والده منهم الطفل زيكا الذى رسم على ربيع على هيئة حرامى. وطلبت الفنانة جيهان خليل من والد على ربيع، الشخصية الذى يجسدها الفنان سامى مغاورى، إنجاب طفل منه الأمر الذى أسعده.

واحتفل الآباء المشاركون فى مسابقة أحسن أب بعيد ميلاد مذيعة البرنامج الفنانة هاجر أحمد، وأحضر لها على ربيع "دبدوب"، وجاء خطيبها الفنان أحمد جمال سعيد أثناء عيد الميلاد وتفاجأ بوجود ربيع الذى سرق منه جهاز اللاب توب فى وقت سابق، ولكنه ينتبه بسبب تغيير لوك ربيع.

وتكتشف هاجر أحمد حقيقة خطيبها وكونه ثريًا وأنه ليس متواضعا، ومتزوج عرفيا، وله علاقات نسائية متعددة، لتقرر فسخ خطوبتهما.

مسلسل أحسن أب للفنان على ربيع يعرض على شاشة قناة الحياة الساعة 630 مساءً، يوميًا خلال شهر رمضان، وموعد الإعادة الأولى الساعة 5.15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 11.15 صباحا.

مسلسل أحسن أب تأليف محمد محمدى وأحمد محيى، وإخراج معتز التونى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته بجانب علي ربيع هاجر أحمد أحمد تهامى وحسام داغر وسامي مغاوري، وعدد من الفنانين من تأليف محمد المحمدي وأحمد محيي وإخراج معتز التونى.