شكرا لقرائتكم خبر عن بشهقة الملوخية والفراخ المحشية.. مصطفى خاطر يتحدى علاء الشربينى وأكرم حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدى النجم مصطفى خاطر، كلا من الشيف علاء الشربينى والنجم أكرم حسنى، حيث شارك جمهوره فيديو عبر حسابه بموقع إنستجرام، ظهر خلاله يطهى الفراخ المحشية والملوخية.

وعلق مصطفى خاطر، على الفيديو قائلاً:" فراخ محشية وملوخية مين قبل التحدي أنا بتحدى الشيف علاء الشربيني وأكرم حسنى"، والذى جاء عبر هاشتاج "تحدى وقفة الرجالة في المطبخ"، و"رجالة في المطبخ".





ويخوض مصطفى خاطر فيلم "ثانية واحدة" من تأليف مصطفى حمدى وإخراج أكرم فريد، ويشارك خاطر البطولة دينا الشربينى ومحمود حميدة وسوسن بدر وويزو وعلا رشدى وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف من بينهم أحمد الفيشاوى، وتدور أحداثه في إطار رومانسى كوميدى عن تعرف شاب على فتاة و يتسبب لها في الكثير من المشاكل ثم يتعرض لحادث يقلب حياته رأسا على عقب.

وكان آخر ظهور لمصطفى خاطر، مسلسل "عمر ودياب"، والذى حقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وسجل التعاون الأول بين ربيع وخاطر فى الدراما التليفزيونية، بعدما قدم كل منهما مسلسلين من بطولته فى العامين الماضيين، وهو إنتاج شركة سينرجى، وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وبطولة كل من: على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر، وضيوف الشرف صلاح عبد الله وويزو وأحمد فتحى.