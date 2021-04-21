شكرا لقرائتكم خبر عن نسل الأغراب الحلقة 9 .. معركة دامية بين رجال غفران وعساف وإصابة سليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل نسل الأغراب على قناة ON بهجوم من غفران "أمير كرارة" ورجاله على عساف "أحمد السقا" والغجر، فى مشهد مخيف من إطلاق واشعال النيران وسقوط قتلى من الطرفين، وخلال المعركة تحول نميرى "محمد جمعة" ليكون بظهر أخيه عساف، وأصيب سليم "أحمد داش" فى زراعه وبعدها أمر غفران رجاله بترك المكان والعودة إلى السرايا.



نسل الاغراب الحلقة 9

يطلب بكرى "عماد زيادة"، من عساف الهروب من المكان قبل حضور الشرطة وهو سيتصرف، فيما يتحرك على "دياب" ورجال القسم بعد معرفته بما حدث، ليعود غفران إلى المنزل من أجل علاج جرح ابنه سليم الذى يعاتبه على مغادرة المعركة بدون قتل عساف ويوافقه حمزة "أحمد مالك" على الحديث، وتغضب جليلة "مى عمر" بعد إصابة ابنها وخوفها على أبنائها.



معركة غفران وعساف

يذهب علي - دياب - ورجال الشرطة إلى الغجر ويقابله "بكرى" وينكر معرفة الأشخاص الذين هجموا عليهم، وذلك بعد عودة عساف إلى منزله، حيث يقول "بكرى"، إنه من الممكن أن يكون المطاريد هم الذين هجموا بغرض السرقة.

يعرض مسلسل "نسل الأغراب" على قناة ON الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة الساعة 10.15 صباحاً و3.30 عصراً.



غفران الغريب

"نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى.



نسل الاغراب 9



الحلقة 9 من نسل الاغراب



غفران وجليلة



مسلسل نسل الاغراب



نسل الاغراب 9