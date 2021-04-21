شكرا لقرائتكم خبر عن علاقة منى زكى ومحمد ممدوح تمر بـ 3 مراحل منذ بداية لعبة نيوتن.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسلسل لعبة نيوتن منذ عرض الحلقة الأولى، والذى يعرض فى تمام الساعة الثامنة مساء على قناة Dmc، فى خطف الأنظار والحصول على إشادات نقدية وجماهيرية، بسبب أداء نجوم العمل منى زكى، محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، وعائشة بن أحمد، والمخرج تامر محسن.

وشهدت الأحداث السابقة من المسلسل مراحل مختلفة مرت بها علاقة هنا "منى زكى" و حازم "محمد ممدوح" الزوج المتسلط الذى يحاول السيطرة على زوجته، ووقع أول خلاف بينهما عندما رفضت هنا العودة إلى مصر مع الوفد المصرى والبقاء فى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تحقيق حلم ولادة نجلها فى الأراضى الأمريكية وهددها بالانفصال عنها.

وشهدت علاقة حازم بـ هنا، تطورا جديدا عندما مر بظروف صعبة بسبب وفاة أحد الأشخاص فى المنحل الخاص به بسبب قرصات النحل، ومن هنا قرر التصالح مع هنا واتصل بها واطمأن عليها وبكى عندما عرف نوع الجنين واستقرت الأمور بعض الشىء.

ثم دخل حازم فى خلاف جديد مع هنا بعد علمه أنها أخفت عنه أنها تسكن فى أمريكا برفقة شاب مصرى وهو " زي" الذى يقوم بدوره آدم الشرقاوى، ونشب خلاف بينهما أدى إلى تهديدها له ووصولهما إلى نقطة خلاف كبيرة.

تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان فى سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضى الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا فى الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل فى مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن فى دراما رمضان.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكى، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة فى الدراما المصرية الممثل المصرى الأمريكى آدم الشرقاوى، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبى وعمّار صبرى، تأليف وإخراج تامر محسن.