كيندال جينر تحصل على أمر تقييدي ضد رجل هدد بقتلها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: حصلت النجمة وعارضة الأزياء الأميركية كيندال جينر على أمر تقييدي مدته 5 سنوات ضد رجل هدد بقتلها.

يأتي ذلك بعد أن تعرضت العارضة الشهيرة البالغة من العمر 25 عاماً للتهديد بمسدس من قبل شخص يُدعى مالك بوكر، على إثره منحها القاضي أمراً بإلزامه بالبقاء بعيداً عنها وعن منزلها وعملها وسيارتها.

ويشمل الأمر التقييدي أيضاً ألا يُسمح له بالحصول على عنوانها أو الاتصال المادي أو الإلكتروني، بما في ذلك رسائل البريد أو إرسال بريد إلكتروني أو رسائل نصية.

ووفقاً لكيندال، فإن الرجل اشتري سلاحاً وسافر عبر الولايات المتحدة بهدف إطلاق النار عليها وقال إنه سيقوم بالانتحار بعد ذلك.

وعززت الأمن الخاص بها في أعقاب ذلك التهديد، وخاصة بعد أن اقتحم رجل آخر منزلها وحاول التسلل لحمام السباحة الخاص بها.

وغادرت كيندال منزلها بعد ذلك الحادث، متجهة إلى منزل شقيقتها كايلي جينر وتردد أنها لا تخطط للعودة بسبب مخاوف بشأن سلامتها.