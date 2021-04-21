لماذا لم تُعِدْ جينيفر لوبيز خاتم الخطبة إلى أليكس رودريغيز بعد الانفصال؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: أحزنت الممثلة والمغنية الشهيرة جينيفر لوبيز محبيها، بعد إعلان نبأ فسخ خطبتها من لاعب كرة البيسبول السابق أليكس رودريغيز، وذلك بعد علاقة استمرت لمدة 4 سنوات.

وذكرت العديد من الصحف والمجلات أن جينيفر لوبيز لم تعد خاتم الخِطبة الماسي الضخم إلى رودريغيز، وأنها لا تنوي أو تخطط لإرجاعه له في أي وقت لاحق.

والسبب وراء ذلك هو أن الثنائي خلال فترة خطبتهما تبادلا الكثير من المجوهرات الباهظة الثمن، وفي الوقت الذي حصلت فيه لوبيز على خاتم خِطبة بقيمة 1.8 مليون دولار، حصل رودريغيز منها على مجموعة ساعات فاخرة من العلامة التجارية MLB.

وحرص الثنائي عند إعلان انفصالهما، بعد تداول العديد من الشائعات قبل مدة قليلة من الإعلان الرسمي، على أن يكون الانفصال ودياً، وقالا إنهما يفضلان البقاء كصديقين وشريكين في الأعمال والمشاريع التي تجمعهما معاً، وأصدر الثنائي بياناً مشتركاً بذلك.

الجدير ذكره أن خاتم الألماس الضخم، الذي تقدم به رودريغيز لخطبة لوبيز لم يكن فقط الهدية الباهظة الثمن التي حصلت عليها، ففي عيد مولدها الـ50، أهداها سيارة بورشه حمراء اللون موديل 2019، يبلغ سعرها أكثر من 120 ألف دولار، وبالفعل نشر فيديو مفاجأته لها بالسيارة التي قادتها لوبيز في جولة حول منزلها بعد ذلك، على الرغم من توقفها عن قيادة السيارات لسنوات عديدة.