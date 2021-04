أنجيلينا جولي تكشف سبب ابتعادها عن الإخراج

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: بعد أن أصبحت واحدة من نجوم الصف الأول أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، اتجهت النجمة الأمريكية أنجيلينا جولي إلى الإخراج.

وعلى الرغم من تفوقها في الإخراج الذي بدأ لأول مرة عام 2011، في فيلم In the Land of Blood and Honey ، ثم فيلم Unbroken وBy the Sea عام 2015، وFirst They Killed My Father عام 2017، ابتعدت جولي قليلاً عن هذا المجال.

وفي مقابلة جديدة مع مجلة “Entertainment Weekly” الأمريكية، كشفت جولي، البالغة من العمر 45 عاماً، أن التغيير في وضع عائلتها هو سبب ابتعادها عن الإخراج، والعودة للتمثيل مرة أخرى.

ومع ذلك، لم توضح النجمة بالتفصيل ما هو التغيير الذي شهدته العائلة، إلا أنها منخرطة في معركة حضانة مطولة مع زوجها السابق براد بيت منذ عام 2016.

وبسؤالها عن السبب وراء العودة للتمثيل والابتعاد عن الإخراج، ردت بأن الأمر يرجع إلى عائلتها، إلا أن الإخراج هو شغفها الأكبر.

وقالت: “أحب الإخراج، لكن كان لديَّ تغيير في وضع عائلتي لم يسمح لي بالإخراج لبضع سنوات، كنت بحاجة إلى القيام بوظائف أقصر، وأن أكون في المنزل أكثر، لذا عدت إلى بعض الأعمال التمثيلية”.

وأضافت أن تجربتها كمخرجة غيرت أيضاً من نهجها كممثلة، حيث أصبحت أكثر وعياً بما يحتاجه المخرج من الممثل، والتحديات التي يواجهها.

يذكر أن أنجيلينا جولي لديها ستة أطفال، ثلاثة منهم بالتبني هم: مادوكس وباكس وزهرة، وثلاثة آخرون من النجم براد بيت، هما شيلوه والتوأمان نوكس وفيفيان.