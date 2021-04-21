في عيدها الـ95.. الملكة إليزابيث أطول ملوك العالم جلوساً على العرش

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: تحتفل الملكة إليزابيث اليوم الأربعاء بعيد ميلادها الـ95 من دون إقامة أي احتفالات عامة بهذه المناسبة التي تأتي بعد أيام من وفاة زوجها الأمير فيليب.

ومن المقرر أن تبقى الملكة إليزابيث في قلعة وندسور خلال يوم ميلادها من دون مظاهر احتفال أو أي مراسم بسبب حالة الحداد التي تعيشها العائلة المالكة منذ أسبوعين.

ولن تنطلق المدفعية عند برج لندن ولا عند متنزه هايد بارك بالعاصمة كما كان يحدث عادة في عيد ميلاد الملكة.

وتعد الملكة إليزابيث أطول ملوك العالم جلوساً على العرش، ولدت في 21 أبريل 1926 في بروتن ستريت وسط لندن، ولم تكن تتوقع أن تصبح يوماً ملكة، فقد أصبح والدها جورج السادس ملكاً عندما تنازل أخوه الأكبر إدوارد الثامن عن العرش عام 1936 ليتزوج من المطلقة الأميركية واليس سيمبسون.

وجلست الملكة إليزابيث على العرش عام 1952 وهي في عمر 25 عاماً.

وستحتفل الملكة بعيد ميلاد رسمي أيضاً يشهد مراسم أكبر في يوم السبت الثاني من شهر يونيو.

يشار إلى أن الأمير فيليب، الذي تزوج بإليزابيث عام 1947، قد توفي في التاسع من أبريل عن عمر ناهز 99 عاماً وشيعته العائلة المالكة في جنازة أقيمت يوم في قلعة وندسور.