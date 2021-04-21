“قرّب كتير”.. ميريام فارس تشعل حماس الجمهور لألبومها الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: أعلنت ملكة المسرح ميريام فارس​ عن قرب طرح ألبومها الجديد الذي تعمل عليه وذلك بعد ست سنوات من آخر ألبوم غنائي لها أصدرته بعنوان “أمان”.

وكشفت ميريام عن الأمر في دردشة مع متابعيها عبر صفحتها الرسمية بموقع “تويتر”، من خلال إجاباتها على أحد المعجبين الذي طلب منها البوح عن أية معلومة تخص موعد صدور ألبومها الجديد لتعلق :”قرّب كتير”، لكنها لم تكشف عن معلومات أكثر تتعلق بالألبوم.

وكانت ميريام فارس قد أطلّت على جمهورها في مصر والوطن العربي من خلال إعلان دعائي لأحد المنتجعات السياحية بالسحل الشمالي في مصر، وقدّمت من خلاله أغنية جديدة بعنوان “​حالة حلوة​” حققت نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة تخطت خمسة ملايين.

أما آخر ألبومات ميريام فارس فكان بعنوان “آمان” وهو الألبوم الخامس في مسيرتها الفنية والذي طرحته في كانون الثاني من عام 2015، وتضمن 13 أغنية وصورت منه ثلاث أغاني.