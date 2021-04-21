"أم التنانين" بطلة مسلسل مارفل الجديد "سيكرت إنفيجن"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت استوديهات مارفل عن تعاقدها مع الممثلة الإنجليزية إميليا كلارك لبطولة مسلسل Secret Invasion (سيكرت إنفيجن).

ووفقًا لموقع "فارايتي" الأمريكي، تخوض إميليا كلارك، الشهيرة بأم التنانين من سلسلة صراع العروش مرحلة التفاوض الأخيرة مع مارفل لبدء تنفيذ المسلسل.





وتنضم إميليا إلى باقة من كبار نجوم هوليوود، منهم صامويل إلى جاكسون وأوليفيا كولمان وبن مندلسون.

وذكر الموقع أنه بانضمام إميليا إلى طاقم العمل، أصبح المسلسل يحظى بملكتين، أم التنانين من مسلسل "صراع العروش"، والملكة إليزابيث الثانية (أوليفيا كولمان) من مسلسل "ذا كراون".





وأضاف أن انضمام الممثلة جوليا لوي لطاقم العمل ما زال غير مؤكد، إذ شاركت الممثلة مؤخرًا في مسلسل مارفل "فالكون وجندي الشتاء" بدور الكونتيسة فالنتينا دو فونتين.

ويعرف عشاق كوميكس"سيكرت إنفيجن" أن الكونتيسة وشخصية صامويل إل جاكسون (نيد فروي) ثنائي عاطفي.

ولم تكشف مارفل عن تفاصيل إضافية حول حبكة المسلسل المنتظر، ولكن من المتوقع طرحه على شبكة البث الإلكتروني ديزني بلس حصريًا.