شكرا لقرائتكم خبر عن هل تتحد يسرا وأروى جودة للانتقام من باسل الخياط فى "حرب أهلية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحداث مثيرة تشهدها الحلقات المقبلة من مسلسل "حرب أهلية" للنجمة يسرا الذى يذاع على قناة cbc طوال أيام شهر رمضان، فهل تتعاون "يسرا - مريم" و"أورى جودة - فريدة" معاً ويخططان للانتقام من باسل الخياط بعد خيانته لهما.

ففى الحلقات السابقة قام باسل الخياط - يوسف بالنصب على مريم - يسرا واستيلاؤه على المستشفى الخاص بها، وظهوروجهه الحقيقي أمامها، وخيانته أيضا لزوجته الثانية أروى جودة - فريدة بعد ما كشفت خبر زواجه من مريم وطلبت منه أن يطلقها وبالفعل قام بذلك، واكتشفت خيانته لها وسمعت ما بينه وبين نادين سينيتا خليفة.

مسلسل حرب أهلية يشارك في بطولته بجانب يسرا وباسل الخياط كل من جميلة عوض، أروى جودة، رشدي الشامي، محمود حجازي، سينتيا خليفة، مايان السيد وآخرين، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز، وهو من إنتاج شركة العدل جروب.