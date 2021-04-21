شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان اتصالات مصر يتجاوز الـ 30 مليون مشاهدة في 4 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأت "اتصالات مصر" عملائها بإعلانها الجديد بمناسبة حلول شهر رمضان 2021 بالتعاون مع نانسي عجرم وأمير كرارة.

تضمن الإعلان الجديد مشاهد جرافيكس جاذبة للجمهور، حيث حققت اتصالات نجاح مبهر وعدد كبير من المشاهدات في فترة وجيزة، حيث بلغت المشاهدات أكثر من 30 مليون مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

تدور فكرة الإعلان حول نانسي عجرم التي تبحث عن مواصفات خاصة لحبيبها، ويحاول أمير كرارة مجراتها في محاربة الوحوش والكائنات الفضائية والأعداء.