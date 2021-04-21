شكرا لقرائتكم خبر عن تتر مسلسل "نسل الأغراب" لـ تامر حسنى يحقق 10مليون مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت أغنية تتر مسلسل "نسل الأغراب"، للنجم تامر حسنى، 10 مليون مشاهدة على يوتيوب منذ بداية طرح العمل أول شهر رمضان وحتى الآن، والعمل من بطولة النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، ويعرض طوال أيام شهر رمضان حصريا على قناة ON، والأغنية من كلمات سارة سعيد، ألحان هيثم نبيل، توزيع موسيقى فهد.

وكانت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل "نسل الأغراب" قد أنتهت بهجوم مفاجئ من غفران "أمير كرارة" ورجاله على عساف "أحمد السقا" والغجر، وذلك رغم إعطاء تعليمات إلى رجاله بالتراجع وتنفيذ كلام رئيس المباحث علي "دياب" الذى وعده بإعادة والدته بشركة إعطائه مهلة من الوقت، إلا أن غفران هجم على عساف والغجر وبدأت معركة كبيرة بإطلاق النار ليقف عساف أمام غفران وتنتهى الحلقة.

وشهدت الحلقة قبل هجوم غفران، جلسة بين عساف وبكرى كبير الغجر "عماد زيادة" مع رقص من الغازية دهب "نجلاء بدر" التى ترحب بعساف ليرد عليها أهلا بيكى في أرضى، حيث يقصد التنبيه بأن الأرض مازالت أرضه هو فقط حتى ولو أصبحوا عيشوا عليها، حيث أكد عساف لبكرى بأنه سمح له بتعيين غفير من عنده على شامية والدة غفران لأنه يعرف جيدا عدم حدوث خيانة من بكرى تجاهه.

ويأتي اطمئنان عساف بسبب سماحه لبكرى والغجر بالعيش في أرضه، وأيضا قطع الصلة تماماً مع غفران، وأنه لن يستطيع العودة له مرة أخرى، ولذلك لم يضع احتمالية الخيانة لأن وقتها سيكون بكرى والغجر الخاسرين.

ويعرض مسلسل "نسل الأغراب" على قناة ON الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة الساعة 10.15 صباحاً و3.30 عصراً.

"نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى.