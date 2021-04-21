ماغي بو غصن: “كل المشاهد اللي تصورت بالعمل بلبنان”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 21 أبريل 2021 07:09 مساءً - منذ 56 دقيقة

غردت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن عبر “تويتر” قائلة: “لاحظت كتار عم يسألوا عن مواقع تصوير للموت والمشاهد الخارجية والبيوت اللي صورنا فيها.. وإذا كانت بلبنان”.

وأضافت: “بكل حب وفخر كل المشاهد اللي تصورت بالعمل تصورت بلبنان.. بإهدن تحديداً ومناطق من الشمال للجنوب”. وتابعت: “بلدنا حلو كتير.. ناقصنا يقدروا اللي حاكمينو قيمة هالأرض وهالشعب”.

يذكر أن مسلسل “للموت” من كتابة نادين جابر، اخراج فيليب اسمر، “إيغل فيلمز” حجز مكانه باكرا. يُصنف عملا منافساً. يحكمه تشويق جاذب، وثمة حماسة تصاعدية للمتابعة. الغموض يستحيل فضولا، والكشف يفضي الى متعة المشاهدة.

ويشارك الثلاثي سحر وريم وعمر (ماغي بو غصن، ودانييلا رحمة وباسم مغنية)، في لعبة تنطلي على هادي (محمد الاحمد) ولاحقا على اخيه باسل (خالد القيش). والهدف تحصيل المال. لعبة حُبكت دراميا بطريقة “ملعوبة”. نص ناضج لنادين جابر. تكشف عن مفاصل القصة على جرعات.