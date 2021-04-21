فن ومشاهير

ماغي بو غصن: “كل المشاهد اللي تصورت بالعمل بلبنان”

0 نشر
محرر لـ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 21 أبريل 2021 07:09 مساءً - منذ 56 دقيقة

ماغي بو غصن

غردت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن عبر “تويتر” قائلة: “لاحظت كتار عم يسألوا عن مواقع تصوير للموت والمشاهد الخارجية والبيوت اللي صورنا فيها.. وإذا كانت بلبنان”.

وأضافت: “بكل حب وفخر كل المشاهد اللي تصورت بالعمل تصورت بلبنان.. بإهدن تحديداً ومناطق من الشمال للجنوب”. وتابعت: “بلدنا حلو كتير.. ناقصنا يقدروا اللي حاكمينو قيمة هالأرض وهالشعب”.

يذكر أن مسلسل “للموت” من كتابة نادين جابر، اخراج فيليب اسمر، “إيغل فيلمز” حجز مكانه باكرا. يُصنف عملا منافساً. يحكمه تشويق جاذب، وثمة حماسة تصاعدية للمتابعة. الغموض يستحيل فضولا، والكشف يفضي الى متعة المشاهدة.

ويشارك الثلاثي سحر وريم وعمر (ماغي بو غصن، ودانييلا رحمة وباسم مغنية)، في لعبة تنطلي على هادي (محمد الاحمد) ولاحقا على اخيه باسل (خالد القيش). والهدف تحصيل المال. لعبة حُبكت دراميا بطريقة “ملعوبة”. نص ناضج لنادين جابر. تكشف عن مفاصل القصة على جرعات.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا