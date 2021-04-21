شكرا لقرائتكم خبر عن ليوناردو دي كابريو ونجوم عالميون يوجهون رسالة لبايدن لإنقاذ غابات الأمازون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر العشرات من المشاهير الأمريكيين والبرازيليين، وعلي رأسهم النجم العالمي ليوناردو دي كابريو ونجمة البوب ​​كاتي بيري والنجم خواكين فينيكس، رسالة أمس الثلاثاء حثوا فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن على المساعدة في حماية غابات الأمازون المطيرة بشكل أفضل وعدم توقيع أي اتفاقات مع الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو.

وأعربت مجموعة من الفنانين والموسيقيين الدوليين في الرسالة التي نشرت قبل قمة المناخ الافتراضية التي تصادف يوم الأرض هذا الأسبوع، عن قلقها من أن الولايات المتحدة قد تتفاوض على اتفاق بيئي مع بولسونارو.

وجاء في الرسالة :"أن بولسونارو وإدارته انتهكا حقوق السكان الأصليين الذين هم حراس الغابات.. ونحث إدارتكم على الاستماع إلى ندائهم وعدم الالتزام بأي اتفاقات مع البرازيل في هذا الوقت".

وحث بايدن على إجراء حوارات مع حكومات الولايات والحكومات المحلية البرازيلية ، ومجتمع السكان الأصليين والمجتمع المدني حول الحلول الممكنة لمنطقة الأمازون قبل تقديم التزامات أو تمويل مبادرات جديدة.

وبلغت إزالة الغابات المطيرة في منطقة الأمازون البرازيلية أعلى مستوى لها منذ 12 عاماً، حسبما ذكرت وكالة الفضاء "إنبي"، المسؤولة عن مراقبة الغابات المطيرة، في ديسمبر.

وأظهرت بيانات حكومية أن إزالة الغابات في الجزء البرازيلي من الأمازون ارتفع إلى أعلى مستوى في 12 عامًا في عام 2020 ، مع تدمير مساحة 14 ضعف مساحة مدينة نيويورك.