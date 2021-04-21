شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم سلمان خان"Radhe"يصارع الموجة الجديدة من كورونا بعد غلق عدد من دور العرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصارع فيلم Radhe للنجم الهندي سلمان خان، الموجة الجديدة التي تعاني منها الهند حالياً بسبب فيروس كورونا المستجد، والتي اضطرالمسولين على اثرها غلق عدد كبير من دور العرض السينما، بعد تسجيل رقم قياسي جديد من الإصابات والوفيات.

وفي تقريرنشرته صحيفة deadline، فإن فيلم الحركة الهندي للنجم سلمان خان، من المقررعرضه يوم 13 مايو المقبل، وفى ظل تلك القيود الأخيرة التي فرضتها الهند بسبب كورونا، سيلجأ صناع الفيلم إلى طرح الفيلم لأول مرة على منصات تليفزيونية من أجل حصد أكبر عدد ممكن من الإيرادات.



سلمان خان

ويشارك في البطولة مع خان، ديشا باتاني ورانديب هودا وجاكي شروف، الفيلم عبارة عن نسخة جديدة من الفيلم الكوري The Outlaws الذى طرح عام 2017 ،والذي يسرد حربًا على النفوذ بين العصابات المتنافسة، مع استدعاء الشرطة لمحاولة إحلال السلام في الحي المحلي.

وعلى جانب آخر، أدرجت المملكة المتحدة، الهند في القائمة الحمراء للسفر بسبب مخاوف بشأن السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التي اكتشفت للمرة الأولى في الهند ويعتقد بأنها وراء الارتفاع الهائل في الحالات هناك.