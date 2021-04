شكرا لقرائتكم خبر عن أنجلينا جولي تكشف سبب تركها للإخراج والاستمرار فى التمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرحت النجمة العالمية أنجلينا جولي بأنها تراجعت عن الإخراج وستعود إلى التمثيل مرة أخري بسبب تغيير في وضع عائلتها، فبعدما أثبتت نفسها كواحدة من أكثر نجوم شباك التى تجلب الإيرادات في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، كرست إلى حد كبير فترة العقد الأول من القرن الحادي والعشرين للإخراج، على الرغم من أنها أصرت الآن على أن السعي المستمر في الإخراج أصبح مستحيلًا، حسبما نشر موقع الديلي ميل.



انجلينا جولي

وظهرت النجمة لأول مرة كمخرجة عام 2011 في فيلم In the Land of Blood and Honey ، تلاه في عام 2014 Unbroken ، و By the Sea في عام 2015 و First They Killed My Father في عام 2017، وعلى الرغم من أنها لم توضح بالتفصيل ماهية التغيير، فإن أنجلينا ، 45 عامًا ، انخرطت في معركة حضانة مطولة مع زوجها السابق براد بيت منذ عام 2016 ، بعد انفصالهما بعد أكثر من 10 معًا وأكثر من عامين من الزواج.



انجلينا جولي وابنائها

وعندما سُئلت عن عودتها للتمثيل علي حساب الإخراج ، قالت أنجلينا إن هذه الخطوة كانت بسبب عائلتها ، لكن الإخراج لا يزال شغفها، وأخبرت Entertainment Weekly بصراحة: " أنا أحب الإخراج ، لكن كان لدي تغيير في وضعي العائلي لم يسمح لي بالإخراج لبضع سنوات"، وأضافت " كنت بحاجة إلى القيام بوظائف أقصر والعودة إلى المنزل أكثر ، لذلك عدت إلى القيام ببعض الأعمال التمثيلية. هذه حقًا حقيقة الأمر.

كانت أنجلينا وبراد في حالة حرب على أطفالهما لمدة خمس سنوات، ويسعى براد جاهدًا للحصول على حضانة بنسبة 50/50 مع رغبة أنجلينا في الحضانة الكاملة.