شكرا لقرائتكم خبر عن طارق لطفى عن القاهرة كابول: أتمنى ترجمته ليعرف الجميع أفكار التكفيريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينافس النجم طارق لطفى خلال موسم دراما رمضان الحالى بمسلسل "القاهرة كابول"، من تأليف عبد الرحيم كمال، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج حسام على، ويضم العمل كوكبة من النجوم بجانب طارق لطفى منهم فتحى عبد الوهاب وخالد الصاوى وحنان مطاوع ونبيل الحلفاوى، وقد حقق العمل نجاحا كبيرا منذ بداية عرضه مع انطلاق موسم دراما رمضان.

تليفزيون ”الخليج 365” تواصل مع النجم طارق لطفى، والمتواجد حاليا فى الولايات المتحدة الأمريكية وقال عبر مداخلة هاتفية: "لم أكن أتوقع ردود الفعل الإيجابية التي استقبلتها بعد عرض الحلقات الأولى من مسلسل "القاهرة كابول"، لكن كان هناك مجهود قوى مبذول من كل فريق عمل المسلسل، بالإضافة إلى وجود عناصر تضمن نجاح العمل.

وأضاف الفنان طارق لطفى أنه كان يتوقع نجاح العمل، لكن ليس بهذه الدرجة، وأوضح أن توقف التصوير فترة جاء بسبب صعوبة السفر لإنجلترا فى ظل تفشى فيروس كورونا، وأن هذا التوقف كان له مميزاته التى أتاحت لهم فرصة قوية، لاستكمال التجهيزات والكتابة والمونتاج والجرافيك والتلوين وخروج العمل فى أكمل وجه.

وأكد لطفى على أن ورق المسلسل خطفه منذ أن عرض عليه من الأستاذ حسام شوقى مدير شركة سينرجى المنتجه لهذا العمل، وأشار إلى أنه استبشر خيرا حينما علم أن العمل من تأليف الأستاذ عبد الرحيم كمال، مشيرا إلى أنه كان يتمنى أن يقدم عملا من تأليفه، وحينما بدأ قراءة الورق تمسك به أكثر لطريقة معالجة الفكرة، وبساطتها واختيار الشخصيات كان بشكل شديد الذكاء، وأشكره على هذا الورق الجميل، وأشكر أيضا الأستاذ حسام شوقى.

وتابع لطفى في لقائه أنه واجه صعوبات قاسية أثناء التصوير لأنه كان يقوم بالتصوير في جبال البحر الأحمر وصربيا فى درجات حرارة منخفضة للغاية، والتصوير كان يستمر أكثر من 17 ساعة يوميا.

أما عن اختيار فريق عمل المسلسل، قال طارق لطفى إن الاختيارات والترشيحات ليس له يد فيها، وإنما عندما عرف بها وبأسماء النجوم الكبار المشاركين معه زادت سعادته، لأنهم أضافوا لـ العمل بحسب تعبيره.

وأوضح لطفى أنه عندما شاهد الأفيش وصورتهم عليه طار من الفرح، مؤكدا أن المسلسل رسالة للجميع ولذلك تمنى أن يترجم العمل إلى لغات أخرى ليرى العالم هذا العمل الجيد، ويعلم الجميع كيف تفكر الجماعات التكفيرية، وكيف ينظر المتطرفين للمحيطين بهم.

واستكمل لطفى حديثه لتليفزيون ”الخليج 365”، بأنه يحرص على متابعة كل الأعمال الدرامية في هذا الشهر، خاصة وأنه لايصور أعمالا خلال الشهر الكريم، ولاينشغل بأى عمل، ويحرص على متابعة زملائه الناجحين وأسباب نجاحهم.

وأختتم لطفى حديثه بأنه يحرص على اختيار العمل الجيد، ولا يشغله التواجد سنويا، أو العمل لمجرد التواجد فقط، موضحا أنه انتظر بعيدا عن الدراما التليفزيونية حتى عاد بمسلسل "القاهرة كابول".

تتوالي أحداث مسلسل "القاهرة كابول" لتشهد تصاعدا في الاحداث، وتكشف كل حلقة تطورات كل شخصية

يرصد "القاهرة كابول" المؤامرات التى تعرضت لها المنطقة ومصر على مدى أكثر من ثلاثة عقود، تأليف عبد الرحيم كمال وإحراج حسام على، بطولة طارق لطفى، خالد الصاوى، فتحى عبد الوهاب، نبيل الحلفاوى، حنان مطاوع، وموعد عرض مسلسل القاهرة كابول يعرض علي Cbc، في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساءً ، ويعاد الساعة الرابعة فجرًا، على أن تكون الإعادة الثالثة الساعة الواحدة ظهر اليوم التالى.