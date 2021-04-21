شكرا لقرائتكم خبر عن إجابات ينتظرها مشاهدى الحلقة الـ9 من "هجمة مرتدة"..أبرزها مصير عز وهند صبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوماً تلو الآخر يواصل مسلسل "هجمة مرتدة" اثارته الكبيرة، والذى يذاع على شاشة قناة dmc في الـ 10.45 دقيقة، وذلك بعدما تطرقت الحلقة الثامنة من العمل إلى الكشف عن أحداث عديدة بدأت من المحلة الكبرى وأحداث السادس من ابريل عام 2008، كما شهدت الحلقة أموراً عديدة ينتظر الكثيرون الكشف عنها بالحلقة التاسعة الليلة أبرزها يظهر خلال السطور التالية.

مقابلة هند صبرى وأحمد عز

انتهت حلقة الأمس من أحداث المسلسل بمشهد معرفة أحمد عز "سيف العربى" برجوع هند صبرى "دينا" إلى القاهرة، أثناء سماعه مكالمة هشام سليم "رفعت المسيرى" أمامه، الأمر الذى فاجأه بصورة كبيرة وبالتالي ينبأ ذلك عن إمكانية مقابلة محتملة بين الثنائى معاً للمرة الأولى خلال الأحداث بعدما اقتصرت مشاهدهما السابقة على استعادة ذكريات فقط لهما معاً.



هند صبرى

عودة احمد عز للعمل من جديد

شهدت الحلقة السابعة من الأحداث تبليغ عز "سيف العربى" باستبعاده من الخدمة مع المخابرات العامة، بعد ارتكابه عدة أخطاء في العراق برغم نجاحه في المهمات الموكلة اليه إلا أن تلك الأخطاء رآها المسيرى ربما تؤثر عليه في الفترة المقبلة، ولكن مع مقابلة سيف العربى ورفعت المسيرى من جديد معاً وإعلامه الأخير بمراقبته قد يكون للأمر دلالة على إمكانية عملهما من جديد معاً، بالإضافة لتطورات الأحداث بالنسبة لـ دينا مع عودتها لمصر والمنصب الجديد لها.



احمد عز بمسلسل هجمة مرتدة



هشام سليم وعز

التطورات في العراق

شهدت حلقة الأمس من مسلسل "هجمة مرتدة" حديث رفعت المسيرى "هشام سليم" مع نضال الشافعى "أكرم" حول تحضير أمراً ما في العراق وخطة هناك، كما شهدت الحلقة في نهايتها إخباره لأكرم بأنه سيكون معهم ليتابع ما يحصل في العراق خطوة خطوة بالاتفاق مع الجانب العراقى، وهو ما ستسفر عنه أحداث حلقة الليلة.