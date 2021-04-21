الهام شاهين تعترف بإجهاضها في "شيخ الحارة والجريئة"

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"الخليج 365": إعترفت اللممثلة المصرية الهام شاهين، مساء أمس الثلاثاء، بإجهاض حملها سابقاً لعدم رغبتها بتحمل مسؤوليات الأمومة.

وردت شاهين على سؤال خلال حلولها ضيفة على برنامج "شيخ الحارة والجريئة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، حول ما إذا كانت نادمة على فقدانها لدور الأم، بالنفي.

وأضافت :"مش عايزة أبقى أم ومش عايزة أتحمل مسؤوليات. الأمومة مسؤولية كبيرة وأنا مسؤولة عن اخواتي وهما مسؤولين عني بشكل كبير".

وتابعت شاهين :"أجهضت نفسي ومش عايزة أبقى أم بإرادتي، وعندما عملت عملية الإجهاض كان هناك اتفاق على الطلاق".

وأردفت بالقول: "لم أشعر بالاستقرار في الزواج وبالتالي فقدت الرغبة في الحصول على طفل".