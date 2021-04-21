أميرة درويش أداء متميز في مسلسل "أولاد الغول"

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"الخليج 365" من بيروت: تشارك الممثلة التونسية "أميرة درويش" في بطولة مسلسل "أولاد الغول"، من إنتاج شركة "فرتيغو فيلمز"، نص لرفيقة بوجدي، واخراج مراد بالشيخ.

وهي دراما إجتماعيّة بتصوّر فنّي مختلف عن السائد والمألوف يطرح لمشاهديه قصّة عائلة من الأثرياء تدعى "الغول"، ينتسب لها ثلاثة أطفال وآخر رابع خارج اطار الزواج.

وتجسّد أميرة في العمل شخصيّة "سلوى" زوجة "هارون الغول"، وهي شخصيّة محوريّة لها وقع مهمّ على سير الأحداث و سيبرز حضورها أكثر في الحلقات الأخيرة للمسلسل. وتقدم من خلالها أداء متميزاً ومؤثراً.

فشخصية سلوى تطرح في العمل قضية العنف ضد المرأة، مترافقة بتساؤلات، هل ستقبل بوضعيتها ام ستسعى لتغييرها، هذا ما سنكتشفه عند متابعة احداث المسلسل التي تمتد على 30 حلقة .

أصداء نجاح الممثّلة أميرة درويش لا تزال مستمرّة بعد تجربة إنتاج أولى ناجحة في السلسلة البوليسيّة "13 نهج غاريبالدي" للمخرج أمين شيبوب.