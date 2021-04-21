شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز تواصل تصوير "اللى مالوش كبير" فى 6 أكتوبر بالتزامن مع عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل النجمة ياسمين عبد العزيز تصوير مشاهدها فى مسلسل "اللى مالوش كبير" فى مدينة 6 أكتوبر،وذلك بالتزامن مع عرضه حاليا خلال موسم دراما رمضان الحالى، واستمر التصوير حتى فجر اليوم الأربعاء وجمعت المشاهد بينها وبين الفنان أحمد العوضى وعدد كبير من الفنانين المشاركين، ويعرض المسلسل طوال أيام الشهر الكريم على قناة cbc.

وكانت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل "اللى مالوش كبير" قد بدأت بخطف الخديوى "أحمد العوضى" لحسن أبو خاطر "أحمد عبد الله محمود" من منزله، ويقوم أحد رجاله بتوجيه مسدس لرأس مالك "محمود ياسين جونيو" شقيق الخديوى وينقذه الخديوى ويتعارك معهما.

ويعود الخديوى، للعزبة لتقابله غزل "ياسمين عبد العزيز" وتتخانق معه لاحساسها بالملل والزهق وعند جلوس الخديوى مع عصابته تدخل عليهما غزل وتعد لهما حفلة شواء ويرقصون بعد العشاء على مهرجان "أندال".

وخلال الأحداث يذهب عابد "خالد الصاوى" لنادين "دنيا عبد العزيز" ويبلغها أنها لابد أن تذهب لغزل فى العزية ومعرفة كل شئ عنها من أجل الوقوع بها، ثم تذهب لغزل وتقنعها بالطلاق من عابد.