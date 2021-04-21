شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "نسل الأغراب" الحلقة 8.. الراحلة أحلام الجريتلى تظهر بدور أم غفران وإرسال صورتها لابنها على الهاتف.. وجليلة تعود إلى منزلها وتخبر زوجها بمقابلة عساف مرة أخرى.. غفران ورجاله يهجمون بالنيران على عساف والغجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل "نسل الأغراب" الذى يعرض على قناة ON الظهور الأول للفنانة الراحلة أحلام الجريتلى بشخصية "شامية" والدة غفران "أمير كرارة" التي كانت محبوسة بأوامر من عساف "أحمد السقا"، حيث بدأت أحداث الحلقة بوصول بكرى "عماد زيادة" إلى المكان الموجود به عساف قبل إخراجه لشامية من محبسها، وتصدم شامية بأن بكرى ابن أختها يقف مع عساف ويؤيد استمرار حبسها.



احلام الجريتلى فى الحلقة 8 من نسل الاغراب

يدور حديث بين شامية وعساف عن السنوات التي حبست فيها وانتظرت أن تعرف من الشخص الذي قام بذلك ويمدها بالطعام والشراب، ليرد عليها عساف بأن ابنها هو السبب فيما هي فيه وأنه إذا كان عليه يريد قتلها لأنها التي ولدت غفران وأحضرته إلى الدنيا، ويرسل عساف صورة شامية إلى ابنها غفران على هاتفه، وبدوره يجمع غفران كل رجاله ويقرر الذهاب إلى عساف وقتله والوصول إلى شامية بالقوة، إلا أن رئيس المباحث على "دياب" يحضر قبل أن يتحركوا ويطلب من غفران إعطائه مهلة وهو سيعيد له والدته بدلاً من حرق البلد، ليأمر غفران رجاله بالانصراف حتى يكبر لرئيس المباحث.



نسل الاغراب الحلقة 8

تعود جليلة "مى عمر" إلى منزلها بعد إقناع غفران بعدم الذهاب إلى عساف، وتتحدث مع زوجها وتخبره بأنها قابلت عساف مرة أخرى، وطلبت منه مغادرة البلد حتى تمنع الدماء لعدم رغبتها في موته، وكذلك عدم رغبتها في دخول زوجها السجن، كما أخبرته أنها عادت إلى المنزل بعدما حسبت حسبتها وقررت العودة واستكمال حياتها مع زوجها وأبنائها، ويذكرها غفران بأنها فى لحظة سقوط المرآة من يدها بعد سماعها خبر خروج عساف من السجن غيرت كل حساباته.



نسل الاغراب الحلقة الثامنة

يصطحب على والدته فردوس عبد الحميد لمنزل عساف في محاولة جديدة لإرجاعه عن تفكيره ونصحه بإعادة والدة غفران وأن يحيى دنيته بدلاً من خروجه من السجن لحرب جديدة كلها خسائر، ولكن يصمم عساف على ما يفكر فيه رغم ضغط خالته و"على" ابن عمه، ولكنها قالت له أن يأخذ وقته في التفكير ويتركانه ويغادران المنزل.

وانتهت أحداث الحلقة بهجوم مفاجئ من غفران ورجاله على عساف والغجر، وذلك رغم إعطاء تعليمات إلى رجاله بالتراجع وتنفيذ كلام رئيس المباحث علي "دياب" الذى وعده بإعادة والدته بشركة إعطائه مهلة من الوقت، إلا أن غفران هجم على عساف والغجر وبدأت معركة كبيرة بإطلاق النار ليقف عساف أمام غفران وتنتهى الحلقة.



نسل الأغراب الحلقة 8

وشهدت الحلقة قبل هجوم غفران، جلسة بين عساف وبكرى كبير الغجر "عماد زيادة" مع رقص من الغزية دهب "نجلاء بدر" التى ترحب بعساف ليرد عليها أهلا بيكى في أرضى، حيث يقصد التنبيه بأن الأرض مازالت أرضه هو فقط حتى ولو أصبحوا عيشوا عليها، حيث أكد عساف لبكرى بأنه سمح له بتعيين غفير من عنده على شامية والدة غفران لأنه يعرف جيدا عدم حدوث خيانة من بكرى تجاهه.

ويعرض مسلسل "نسل الأغراب" على قناة ON الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة الساعة 10.15 صباحاً و3.30 عصراً.

"نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى



نسل الاغراب



امير كرارة فى الحلقة 8



على الغريب فى نسل الاغراب



مسلسل نسل الاغراب الحلقة 8



مسلسل نسل الاغراب