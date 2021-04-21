فيديو| سماح أنور: "مش ندمانة على رأيي في ثورة يناير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة سماح أنور أنها لم تندم على تصريحاتها فيما يخص ثورة يناير 2011، ولكنها ندمت على أسلوبها في التعبير عن رأيها.

وقالت "سماح" خلال لقائها مع الإعلامى أحمد سالم في برنامج "لحظات جريئة" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، " رأيي أثبت أن كلامي صح، ومش ندمانة على رأيي في ثورة يناير، دي حاجات شوفتها على الانترنت من بدري بالتواريخ، مثل ديفيد أيك، الذي قام بعمل secret of the matrix والتي شاهدتها هي وابنها على اليوتيوب عام 2004 أو 2005، وقال فيها تواريخ ثورات الربيع العربي بنفس ترتيبها الذي حدث بها".

وأضافت :" ابني في نوفمبر 2010 قال لهم في المدرسة ده في ثورة هتحصل في مصر بالكتير على يناير الجاي، لأننا قعدنا نحسبها، لأنه راجل بيعمل محاضرات مهمة جدا في لندن علشان يقول للشعوب الأجنبية اللي بيحضروا له الحاجات دي، شوفوا فلوس ضرايبكو بتروح فين والحكومات بتاعتكو بيتعمل بيها إيه، ومكانش بيعمل الحاجات دي لينا خالص".

وتابعت :"بدفع تمن تصريحاتي دي، على كل العصور، سماح عليها إكس.