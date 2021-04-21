جاكي شان يقرر حرمان إبنه من ثروته.. ماهو السبب؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 21 أبريل 2021 04:39 مساءً - يعتبر نجم الأكشن جاكي شان من أعلى نجوم العالم أجراً ،ومازال كذلك رغم بلوغه عمر ال "67" ،وقد حقق ثروة تقدر ب40 مليون دولار كسبها خلال فترة يونيو 2019 إلى يونيو 2020 بحسب تقديرات مجلة "فوربس" الشهيرة.



لن يورث إبنه جايسي أي شيء من ثروته



وبحسب موقع "ساكشي"، صرح جاكي شان قبل سنوات: أنه قرر أن يتبرع بكامل ثروته للجمعيات الخيرية ولن يترك لإبنه جايسي شيئاً منها،وتقدر ثروة جاكي شان اليوم ب350 مليون دولار.



إتهام إبنه بحيازة المخدرات سر غضب والده عليه

جاكي شان-الصورة من أنستغرام



وجايسي الممثل والموسيقي هو الإبن الوحيد لجاكي شان وزوجته جوان لين،وتزوجا عام 1982 ،وفي عام 2014 تم القبض على جايسي بتهمة حياة المخدرات،واعتذر جاكي شان نيابة عن إبنه لجمهورهما،وكتب معتذراً ومحذراً الشباب من المخدرات قائلا:"آمل أن يرى الشباب مشكلة إبني جايسي بمثابة رسالة تحذيرية لهم من المخدرات ".

وأضاف: " لقد فشلت في تعليم وتربية إبني ويجب أن أتحمل المسؤولية ".

وختم بقوله: " جايسي وأنا ننحني ونعتذر بشدة للمجتمع والرأي العام".



قص شعر إبنه بعد خروجه من السجن

جايسي شان إبن جاكي الابن الوحيد لجاكي شان-الصورة من أنستغرام



وبعد قضاء جايسي فترة عقوبته وخروجه من السجن،نشر صورة لوالده وهو يقص شعره في حساباته بمواقع التواصل الإجتماعي،وربما بنشرها لمح إلى توبته من حيازة وتعاطي المخدرات للأبد.



القرار ساري المفعول لليوم



ورغم تركيز جايسي على مستقبله وعمله في التمثيل كوالده جاكي شان،لم يغير والده قراره،ومازال ساري المفعول ،وسيتبرع بكامل ثروته ال "350 مليون "دولار للجمعيات الخيرية ،وتحدث عن قراره المثير للجدل قائلاً:

"إذا كان ابني قادراً على كسب المال فسوف يجني أمواله الخاصة به، وإذا لم يكن كذلك فسوف يضيع أموالي فقط".



جاكي شان نادماً كأب

جاكي شان يريد من قراره إعتماد إبنه على نفسه-الصورة من أنستغرام



وأخيراً كشف جاكي شان أنه نادم كأب بشدة لأنه لم يصر على أن يلتحق إبنه في الجيش عندما كان أصغر سناً ومؤهلاً للخدمة فيه من أجل "تهذيب شخصيته".

يشار إلى أن آخر أفلام جاكي شان السينمائية كانت عام 2020 الماضي بفيلم : فانجارد - Vanguard الذي عرض في سبتمبر- أيلول 2020 الماضي.

وشفي جاكي شان مؤخراً من آلام حادة في ظهره، وشكر جمهوره عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام" على دعواتهم له بالشفاء،وطمأنهم على نفسه،وبشرهم بأنه يجهز فيلماً جديداً، ومن يبدأ عمله من جديد رغم وباء كورونا يعتبر محظوظاً جداً.

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