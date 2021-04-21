هل تحولتِ إلى داعية؟ هكذا أجابت الفنانة حلا شيحا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 21 أبريل 2021 04:13 مساءً - منذ 3 ساعات

ردت الفنانة المصرية حلا شيحة، على متابعة لها رأت أنها تسلك نفس طريق زوجها الداعية معز مسعود، وذلك بعد نشر رسالة عبر حسابها على ”إنستغرام“، تحتوي على أدعية دينية.

وكانت البداية مع نشر شيحة عبر حسابها على ”إنستغرام“، فيديو تأملت فيه البحر وكتبت رسالة أشبه بدعوة وتحدثت فيها عن قدرة الله ونعمه، قائلة ”الله الجميل وحده الذي يملك خفايا قلوبنا ما يدور في أعماق صدورنا وحقيقة مشاعرنا وأسرار مخاوفنا، فهو الأول ليس قبله شيء وهو الآخر ليس بعده شيء“.

وأضافت ”الكون كله بكل جماله وأسراره وكواكبه التي لا تُعد ولا تُحصى لا يصف واحدا في المئة من جمالك يارب وقدرتك وقوتك وجلالك، نجلس في بقعة واحدة نتأمل فتهدأ نفوسنا فما بال لو رأيناك“.

هنا فاجأتها إحدى متابعاتها بقولها ”ناوية تصيري داعية مثل زوجك يللي عم يتزوج ويطلق كل شوية“، في إشارة لمعز مسعود المعروف عنه كثرة الزواج والطلاق.

لترد حلا شيحة عليها بقولها ”يشرفني أكون زي جوزي، وبعدين ما يتجوز أو يطلق ده قسمة ونصيب“.

وتزوجت حلا شيحة من معز مسعود في الـ8 من فبراير/شباط الماضي، وكانت آخر مشاركاتها الفنية في بطولة مسلسل ”خيانة عهد“ عام 2020 ومسلسل ”زلزال“ عام 2019، لكنها تغيب عن المشاركة في الموسم الرمضاني الحالي 2021.