عبر الإنترنت.. الجزائر تطلق منصة رقمية لعرض وبيع الأعمال الفنية

محمد الفلاح - الأربعاء 21 أبريل 2021

أطلقت الجزائر أمس الثلاثاء منصة رقمية بعنوان (لوحتي) لعرض وبيع الأعمال الفنية من لوحات وصور ومنحوتات عبر الإنترنت بهدف تنظيم وتطوير سوق المقتنيات الفنية وفتح آفاق جديدة للفنانين الجزائريين.



تضم القائمة الأولية للأعمال الفنية المطروحة بالمنصة أعمالا لنحو 30 فنانا من الجزائر، من بينهم صادق أمين خوجة ويزيد خلوفي وعامر الهاشمي وسفيان داي وعدلان جفال وزهرة حشيد سلال ونجوى سراع.

وقالت وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة أمس الثلاثاء في حفل تدشين المنصة "الكثير من فنانينا الذين يعانون وضعا صعبا هم في الحقيقة مشاريع لأسماء عالمية لو تأتت لهم الفرصة وأُتيحت لهم الظروف لعرض وتسويق منجزاتهم بمرافقة نقدية وإعلامية وترويجية".

وأضافت "ليس الفنان وحده من يشكو من هذا الوضع، فالزبون أو المتذوق أيضا يحتاج إلى فضاء يضمن له القيمة والتقدير ويقترح عليه ضمان أصالة وجودة ورقي وتميز العمل الفني، ونحن نرجو أن يقدم هذا المشروع بادرة بهذا الشأن".

وأكدت أن تنويع المنافذ وخاصة الإلكترونية ستتيح للفنان الجزائري فرصة عرض أعماله في الداخل وفي الخارج.

وتقدم المنصة معلومات متكاملة عن العمل الفني المعروض وسعره والفنان الذي أنجزه، لكن تظل طريقة الشراء المتاحة حتى الآن هي الدفع النقدي المباشر أو الشيكات البنكية.

وقال الوزيرة في تصريحات للصحفيين "اقتنيت اليوم لوحة من المنصة، سأستلمها في المنزل وأدفع عن طريق شيك، لكن العمل جار حاليا مع البنوك لتفعيل الدفع الإلكتروني عن طريق البطاقات البنكية".