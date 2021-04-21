شكرا لقرائتكم خبر عن إياد نصار أسس جماعة الإخوان أيام "الجماعة" وقرروا اغتياله فى "الاختيار2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة كبيرة من الترقب ينتظرها عشاق مسلسل "الاختيار2" ومتابعيه، بعدما انتهت الحلقة الثامنة أمس بمشهد ترقب عناصر مسلحة للضابط محمد مبروك، الذى يلعب دوره الفنان إياد نصار، وذلك تمهيداً لاغتياله بعدما فضح الإخوان وكشف عن تخابر محمد مرسى مع دول أجنبية ضد مصر، فضلا عن أنه الضابط الذى وثق جرائم الإخوان.



اياد نصار فى الحلقة الماضية

الفنان الأردني إياد نصارالذى حفر اسمه بأحرف من ذهب في الدراما والسينما المصرية بواسطة مجموعة من أهم الأدوار بمسيرته الفنية، كانت شهادة ميلاده في مصرمن خلال بطولة مسلسل "الجماعة"، حينما تم عرضه عام 2010، لتتوالى بعدها أدواره الفنية البارزة إلا أنه لم يكن يعلم وهو يلعب وقتها شخصية مؤسس جماعة الإخوان المسلمين حسن البنا أن القدر يخبأ له أن يكون على رأس قائمة الاغتيالات من جانبها في عام 2021 عبر دوره بمسلسل الاختيار2.



اياد نصار فى شخصية محمد مبروك

وذلك بعدما جسد شخصية ضابط الأمن الوطنى الشهيد محمد مبروك، والذى ينتظر متابعى المسلسل مشهد تنفيذ عملية اغتياله، خلال الأحداث المقبلة، حيث اغتيل الشهيد الراحل في الـ 18 من شهر نوفمبر عام 2013.



اياد نصار بمسلسل الجماعة



اياد نصار بمسلسل الجماعة

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.