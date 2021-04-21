شكرا لقرائتكم خبر عن على خطى "ذا روك" بروكلين بيكهام يعالج نفسة بالحجامة..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الكثير من المشاهير فى الاعتماد على استخدام الحجامة كوسيلة لتحسين صحتهم ، لما لها من أثار جيدة على صحة الجسد، وتنشيط حركة الدم في الجسم.

ونشر بروكلين بيكهام ابن لاعب كرة القدم الشهير ديفيد بيكهام، مجموعة من الصور عبر "ستورى" حسابة على انستجرام، تظهر علامات مؤلمة من العلاج بالحجامة على ظهره.



بروكلين بيكهام

وظهر بروكلين، 22 عامًا ، وهو ينظر بعيدًا عن الكاميرا وهو يعرض البقع الكبيرة المدورة المكدومة المنتشرة حول ظهره العلوي.

بينما في صورة أخرى بالأبيض والأسود، تظهر الكدمات عليه بين مجموعة من الوشوم الخاصة به وهو يقف أمام مرآة في حمامه.



بوكين بيكهام بالحجامة

ولم يشرح بروكلين أسباب علاجه أو يقدم أي تفاصيل أخرى حول جلسة الحجامة، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

العلاج بالحجامة هو شكل من أشكال الطب البديل، نشأ في الصين ، حيث يتم عمل شفط موضعي على الجلد باستخدام أكواب ساخنة.

يقال إن العلاج يساعد في تقليل الألم والالتهابات وزيادة تدفق الدم وتقليل التوتر وحتى مساعدة أشياء مثل مشاكل الجلد أو السيلوليت.

يمكن أن تكون الأكواب المستخدمة إما من الخيزران أو الزجاج أو السيليكون أو الأواني الفخارية، ويمكن أن تكون المعالجة رطبة أو جافة.

عادة ما تترك الحجامة علامات دائرية حمراء في المنطقة المعالجة ، والتي عادة ما تلتئم في حوالي 10 أيام ، ولكن يمكن أن تستغرق ما يصل إلى شهر لتختفي.

بروكلين ليس الاسم الشهير الوحيد الذي جرب الحجامة حيث تحولت مجموعة من النجوم الأخرى إلى العلاج البديل.

في الشهر الماضي ، جرب دواين جونسون مؤخرًا تقنية الحجامة الصينية القديمة في عمل الجسم لأول مرة ، مع مازحا:" البحث دائمًا عن تقنيات جديدة للحفاظ على توازن جسم الديناصور البالغ من العمر 250 مليون عام والأمثل ''.



ذا رووك

التقط دواين صورة شخصية في المرآة لظهره والتي أظهرت سلسلة من علامات الكئوس المستديرة ذات اللون الأحمر والأرجواني، في مقدمة الصورة، نظر نصف وجه الممثلين إلى الكاميرا بتعبير صادم.