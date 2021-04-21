شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بين السما والأرض الحلقة 8 : فشل محاولة فتح الأسانسير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل " بين السما والأرض " للنجم هانى سلامه والنجمة درة، والذى يذاع يوميا على قناة On ضمن السباق الرمضاني ، العديد من الأحداث ، حيث بدأ بمحاوله حميد " هانى سلامة " فتح سطح الأسانسير حتى يتمكنوا من الخروج بمساعده كل الموجودين، ولكن المحاوله باءت بالفشل حيث كان من الصعب كسرسطحه، فبدأت نظرات اليأس تظهر على وجوههم ويفقدون الأمل فى الخروج من الأسانسير .

على جانب أخر تصل علا " درة " لقسم البوليس للإبلاغ عن إختفاء حميد وبمجرد دخولها الضابط تصل لها رساله بأن خالها خطف ابن حميد ويهددها إن أبلغت البوليس وبالفعل لم تنطق لهم بالحقيقة حيث قالت أن سيارة حميد كانت قد سرقت ولكن أبلغوها الآن أنهم وجدوها ، ثم تذهب لخالها على الفور فيحتجزها فى حجرة مع زياد ابن حميد ويسحب منها تلفونها المحمول .

يذهب عمرو كمال لعوض " محمود الليثى " ويخبره أن أغنيتهم قد تعدت الخمس ملايين مشاهدة الأمر الذى يجعله فى غاية السعادة، وعلى جانب آخر تحضر والدة عز " أحمد السلكاوى " له عروسة وتأتى زوجته سارة " نورهان " لنفس المكان فتوقفها والدته وتطلب منها الانصراف أن كانت فعلا تحبه فهو من حقه أن ينجب أطفال فتنصرف رغما عنها .