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شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بين السما والأرض الحلقة 8 : فشل محاولة فتح الأسانسير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل " بين السما والأرض " للنجم هانى سلامه والنجمة درة، والذى يذاع يوميا على قناة On ضمن السباق الرمضاني ، العديد من الأحداث ، حيث بدأ بمحاوله حميد " هانى سلامة " فتح سطح الأسانسير حتى يتمكنوا من الخروج بمساعده كل الموجودين، ولكن المحاوله باءت بالفشل حيث كان من الصعب كسرسطحه، فبدأت نظرات اليأس تظهر على وجوههم ويفقدون الأمل فى الخروج من الأسانسير .
على جانب أخر تصل علا " درة " لقسم البوليس للإبلاغ عن إختفاء حميد وبمجرد دخولها الضابط تصل لها رساله بأن خالها خطف ابن حميد ويهددها إن أبلغت البوليس وبالفعل لم تنطق لهم بالحقيقة حيث قالت أن سيارة حميد كانت قد سرقت ولكن أبلغوها الآن أنهم وجدوها ، ثم تذهب لخالها على الفور فيحتجزها فى حجرة مع زياد ابن حميد ويسحب منها تلفونها المحمول .
يذهب عمرو كمال لعوض " محمود الليثى " ويخبره أن أغنيتهم قد تعدت الخمس ملايين مشاهدة الأمر الذى يجعله فى غاية السعادة، وعلى جانب آخر تحضر والدة عز " أحمد السلكاوى " له عروسة وتأتى زوجته سارة " نورهان " لنفس المكان فتوقفها والدته وتطلب منها الانصراف أن كانت فعلا تحبه فهو من حقه أن ينجب أطفال فتنصرف رغما عنها .
بين السما والأرض
بين السما والأرض
يحاول سامى " عمرو صالح " مضايقة يسرا اللوزى أثناء تمرينها على المشاية الكهربائية ويصرح لها بحبه فترفض الأمر فيؤكد لها أنه أعتاد ألا يقول له أحدًا لا وتتركه وتنصرف ، يرتدى هانى سلامة بدلته ويقوم بالنداء على كريمة " ندى موسى " التى تأتى مسرعه فيأخذ رأيها فى بدلته ويصرح لها أنها بدلة كتب كتابه على علا الذى سيتم بحفلة صغيره تخرج من أمامه لتنهار على سلم المنزل، وأثناء كتب الكتاب تقدم لهم الشربات وتسكبه على فستان علا " درة " تنفعل علا بسبب ذلك ولكن يحاول حميد تهدئتها .
تعود المشاهد للأسانسير لنجد ساره " نورهان " بدأ يظهر عليها التعب ثم تبدأ فى الصريخ وتقول أنها ستولد ويبدأوا فى تهدئتها ثم تقوم بالنداء على زوجها عز " أحمد السلكاوى " الذى كان يقف أمام باب الأسانسير من الخارج وتخبره أنها تولد وتحاول يسرا اللوزى تهدئته وتخبره أنهم سيساعدوها.
بين السما والأرض