رفضت أن تصبح أمًا.. إلهام شاهين تعترف: “أجهضت بقرار مني!”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: خلال حلولها ضيفة في برنامج “شيخ الحارة والجريئة” الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي على قناة “القاهرة والناس”، تحدثت الفنانة إلهام شاهين عن إجهاضها لنفسها وحرمانها من الأمومة للأبد.

قالت إنها لا تشعر بالحزن لأنها لم تصبح أمًّا، وأنها اختارت هذا الأمر بإرادتها مضيفة: “أنا مش عايزة أبقى أم بإرادتي لإني مش عايزة اتحمل مسؤوليات انا بهرب لأن الامومة مسؤولية صعبة”.

أما فيما يتعلق بتحملها المسؤولية تجاه أشقائها قالت إلهام شاهين: “الأم غير يعني أمي أكيد كانت شايلاني أكتر بكتير من تفكيري في مسئولية إخواتي ومش أنا بس اللي شايلاهم هما كمان شايلني”.

وتطرقت للحديث عن إجهاضها لنفسها وأشارت إلى أنها اتخذت هذه الخطوة بالاتفاق مع الطرف الآخر على الطلاق ولأنها شعرت بعدم الاستقرار في علاقتها بزوجها في ذلك الوقت.

جدير بالذكر أن آخر عمل شاركت فيه إلهام شاهين كان حكاية “حتة مني” من مسلسل “زي القمر” الذي عرض مؤخرا عبر cbc.

حكاية “حتة مني” بطولة إلهام شاهين وأحمد وفيق، وإيناس كامل، ومؤمن نور، ونهال عنبر وسارة الشامي، من تأليف شهيرة سلام، وإخراج حسام علي.

برنامج “شيخ الحارة والجريئة” يعرض يوميا خلال شهر رمضان عبر قناة القاهرة والناس.