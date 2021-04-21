شكرا لقرائتكم خبر عن "بيج زي"..آدم الشرقاوي يسيطر على اهتمام الجمهور بعد مشاركته فى "لعبة نيوتن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف الفنان الشاب المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، الذي يجسد دور "بيج زي" شاب مصري، ضمن أحداث مسلسل لعبة نيوتن، الأنظار بأول مشهد يظهر به مع النجمة مني زكي، بسبب أدائه السلس وخفة ظله في تجسيد الدور، وخاصة طريقة نطقه للغة العربية والتي توضح أنه مصري عاش لفترة طويلة في أمريكا.



مني زكي وادم الشرقاوي



مني وادم الشرقاوي

أتقن أدم الشرقاوي تأدية الدور بشكل كبير، مما جعله يسيطر علي اهتمامات رواد مواقع التواصل الإجتماعي بشكل كبير وخاصة من الفتيات، اللاتي أعجبن بطريق تعامله مع "هنا" الشخصية التي تجسدها النجمة مني زكي.







اعجاب الجمهور بادم الشرقاوي

ويحاول أدم التقرب بشكل أكثر من الجمهور المصري الذي يتعرف عليه لأول مرة، بنشره بشكل دائم صور وفيديوهات من كواليس الحلقات كل يوم، عبرحساباته بمواقع التواصل، وكان أخرها صور كواليس الحلقة السابعة مع النجمة مني زكي، وعلق عليها قائلا عبر حسابه بموقع "انستجرام" :"خلف الكواليس .. آيس كريم مقدم من المخرج تامر محسن".



ادم ومني زكي



تدوينة ادم الشرقاوي



كواليس لعبة نيوتن



هنا وزي في كواليس المسلسل



هنا وزي

وتدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، تأليف وإخراج تامر محسن.