شكرا لقرائتكم خبر عن جو جولدبرج يعود هذا العام فى الموسم الجديد لمسلسل الإثارة YOU والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير اجنبية جديدة، عن تأكيد صناع مسلسل الدراما والاثارة YOU على طرح الموسم الجديد هذا العام، بعد انتشار الكثير من الشائعات التي تفيد بتأجيل الموسم الجديد للعام المقبل، بسبب القيود الاحترازية التي يعاني منها صناع السينما في جميع أنحاء العالم والتي فرضتها تفشي جائحة كورونا.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة deadline، فإن القائمين على مسلسل YOU الذي يقوم ببطولته النجم العالمي بن بادجلى، حددوا الربع الأخير من هذا العام لطرح الموسم الجديد.



بن بادجلى فى مسلسل you

وكان قد ظهر النجم العالمى الذي يجسد بطولة سلسلة الإثارة النفسية، أمام أحد المطاعم برفقه النجمة العالمية تاتي جابريل، التي تظهر لأول مرة في الموسم الثالث المنتظر طرحه.

ووفقاً للصور التي نشرتها صحيفة الديلي ميل البريطانية، فإن النجم العالمي صاحب الـ 34 عامًا، ظهر وهو يدفع عربة أطفال أثناء حديثه مع جابريل، وهو ما يشير إلى استقباله لطفل من علاقته الرومانسية الجديدة.



بن بادجلى

وكعادته ظهر بادجلى فى كامل أناقته في التصوير، حيث ارتدي قميص قصير باللون الأزرق الغامق وبنطلون أسود كلاسيكي، وأحذية جلدية تتوافق مع الملابس التي دائماً ما تكون متناسقة.