شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "النمر" الحلقة 8 : محمد إمام يخطط لسرقة 5 مليون دولار من نرمين الفقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الثامنة من مسلسل النمر للنجم محمد إمام والتى تذاع يوميا على قناة الحياة فى تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع ، بخروج الحاوى " أحمد حلاوه " من السجن ليعود للصاغة مع أولاده " ولاء الشريف " و" محمد مهران " ، ويأبى أن يصعد لشقته ويفتح محله ليمكث فيه ومن الواضح أنه قد نوى على الإنتقام من كبار الصاغة وسيبوح بالسر الذى يخفيه ولا يعرفه سواه هو والشيمى " محمد رياض " وشمس " نرمين الفقى " و عنتر الحلق " بيومى فؤاد " .

تذهب شمس " نرمين الفقى " للعدوى تاجر الألماظ والذى يعمل لحسابها وتخبره أن هناك صفقة كبيره مع أحد التجار اللبنانين وستكون بمقدار خمسة مليون دولار، يذهب حسن " خالد أنور " لمنزل نوح " محمد إمام " فبعدما نشب خلاف كبير بينهما " عندما تدخل نوح ليمنع مضايقة حسن لملك " هنا الزاهد " ، وهدده أن يترك الصاغة ويرحل وإلا سينتقم منه، وهنا رفض محمد إمام أن يترك الصاغة ولم يهتم لتهديده .

وفى مشهد أخر نجد الشيمى " محمد رياض " مجتمع مع عنتر الحلق " بيومى فؤاد " وشمس " نرمين الفقى ، ويخبرهم عنتر أن حسن " خالد أنور " هو من طلب أن يجتمعوا لأن هناك أمر مهم ، وعندما أتى حسن أخبرهم أنه عرف من النمر وأتهم حينها نوح " محمد إمام " وذهبوا جميعا لتفتيش شقته وبالفعل وجدوا بعض الذهب من محل عنتر الحلق فأكد لهم أن هذا دليل السرقة .

قرر الجميع أن يسلموه للبوليس وقيدوا يده وساروا به فى الشارع ممسكين به ، وفجأة ظهر عامر " أحمد عبد الله محمود " ليخبرهم أن نوح ليس النمر وأن لديه الدليل، وبدأ فى تشغيل فيديو يظهر فيه حسن الحلق وهو يدخل شقة نوح وفى يده كيس ويخرج بدونه وهذا يعنى أن حسن هو من وضع كيس الذهب فى شقة نوح وهنا يتركوا نوح ويبدأوا فى توبيخ حسن على فعلته .

يعود نوح لمنزله مع سكلانس ويخبره أنه النمر يتفاجأ سكلانس لما سمعه ويطلب منه نوح أن يذهب لإحضار عشاء لهم حتى يحكى له كل التفاصيل .

يذهب سكلانس" محمود حافظ " لإحضار العشاء ويبدأ فى حديث نفسه بسبب صدمته لما سمع من نوح ، ويجد الشيمي " محمد رياض " قد رفع مكافأة من سيعثر على النمر لربع مليون جنيه ولكنه يأبى أن يفكر في أن يبيع نوح ويعترف أنه النمر حتى يحصل على المكافأة .

يذهب حسن " خالد أنور " لوالده فى المستشفى حيث ترقد أخته الصغيره التى تريد إجراء عملية زرع فص كبد ، فيخبره أن السمسار وجد متبرع تعرض لحادث ولكنهم سيقوموا بالعملية دون إخباره بأخذ فص كبد منه وهنا تعترض سالى " إيناس كمال " زوجة عنتر الحلق ، فيضربها وهنا تقرر أن تطلب الطلاق منه ولكن تقنعها أختها أن ذلك ليس وقت هذا القرار ، وكان نوح قد دافع عن أخت سالى أثناء مرورها من أمام المحل الذهب وتعرضها لمعاكسة من أحد الأشخاص ، وعلى جانب آخر يخضع الشيمى لكلام إبنته ملك " هنا الزاهد " ويفض الشراكة مع عنتر الحلق .