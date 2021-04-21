شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص لأهم وأبرز أحداث مسلسلات اليوم الثامن من دراما رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرف على ملخص ثامن حلقات مسلسلات موسم رمضان هذا العام الذى يشمل عددا من الأعمال المهمة، حيث بدأت الحلقات بأحداث مثيرة ومشوقة جذبت انتباه الجمهور، ونذكر فيما يلى لأبرز أحداث مسلسلات اليوم الثامن من دراما رمضان.

"الاختيار 2”

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل "الاختيار2" مقابلة ضابط المرور الخائن أحمد عويس "أحمد شاكر عبد اللطيف" التكفيرين هارون "إسلام جمال"، ويعطياه شيك بـ 2 مليون جنيه ثمن فيلا فى نفس المنطقة التى يسكن فيها أبو يوسف ويخبرهما مباشرة بعنوان الضابط محمد مبروك ورقم سيارته ومواعيد عمله بينما يطلب يوسف "أحمد مكى" الحصول على إجازة لأنه قرر أخيرا "قراءة الفاتحة".

"نسل الأغراب"

هجوم مفاجئ من غفران "أمير كرارة" ورجاله على عساف "أحمد السقا" والغجر، وذلك رغم إعطاء تعليمات إلى رجاله بالتراجع وتنفيذ كلام رئيس المباحث علي "دياب" الذى وعده بإعادة والدته بشرط إعطائه مهلة من الوقت، إلا أن غفران هجم على عساف والغجر وبدأت معركة كبيرة بإطلاق النار ليقف عساف أمام غفران

"موسى"

وصول موسى – محمد رمضان إلى الجيزة وذلك بعدما ترك القرية بسبب الفيضان الذى اجتاح الصعيد، وعلى إثر ذلك سافر موسى بصحبة والدته بعدما أنقذها ليبدأ فصلا جديدا من حياته تاركا الصعيد وما حدث فيها وراءه، وعمل موسى فى مجال البناء.

"لعبة نيوتن"

اتصل "مؤنس" محمد فراج بـ "حازم" محمد ممدوح، من أجل أن يطمئنه على زوجته "هنا" منى زكى، وأخبره بأنها فى ضيافته بصحبة زوجته، وأخبره بأن زوجته فى يد أمينة ولا داعى للقلق عليها.

" نجيب زاهى زركش"

إجراء يحيى الفخرانى – نجيب زاهى زركش تحليل الـ DNA ليتعرف على ابنه، ولكنه بعدما أجرى التحليل شعر بالخوف من فتح ظرف نتيجة التحليل، لأنه لا يعرف كيف سيواجه ابنه فكرة أنه والده وماذا سيقول لإخوته عن والدتهم شفيقة – هالة فاخر.

"حرب أهلية"

كشفت أروى جودة - فريدة خيانة زوجها باسل خياط - يوسف مع نادين - سينيتا خليفة بعدما سمعتهما وهما يتكلمان سوياً فى المنزل وصدمت فيهما، وتقرر أن تخطط لكى تنتقم من يوسف.

" هجمة مرتدة"

عادت هند صبرى "دينا" إلى القاهرة للمرة الأولى ورغم فرحة أهلها إلا أنها اصطدمت بحزن كبير من جانب جدها "عبد الرحمن أبو زهرة"، بسبب مقابلة قامت باجرائها بأحد محطات التليفزيون وقام بصفعها

" اللى مالوش كبير"

يعود الخديوى " أحمد العوضى "للعزبة لتقابله غزل "ياسمين عبد العزيز" وتتخانق معه لاحساسها بالملل والزهق وعند جلوس الخديوى مع عصابته تدخل عليهما غزل وتعد لهما حفلة شواء ويرقصون بعد العشاء على مهرجان "أندال".

"النمر"

نشوب خلاف كبير بين نوح "محمد إمام" وحسن الحلق "خالد أنور" عندما تدخل نوح ليمنع مضايقة حسن لملك "هنا الزاهد"، ذهب حسن لشقة نوح وهدده أن يترك الصاغة ويرحل وإلا سينتقم منه، وهنا رفض محمد إمام أن يترك الصاغة ولم يهتم لتهديده.